Рейтинг@Mail.ru
Раненного в Курской области оператора ВГТРК транспортируют в Москву - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/moskva-2038827159.html
Раненного в Курской области оператора ВГТРК транспортируют в Москву
Раненного в Курской области оператора ВГТРК транспортируют в Москву - РИА Новости, 01.09.2025
Раненного в Курской области оператора ВГТРК транспортируют в Москву
Раненного в курском приграничье оператора ВГТРК Сергея Солдатова транспортируют в Москву вертолетом санавиации, сообщил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T12:31:00+03:00
2025-09-01T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
курская область
александр хинштейн
вгтрк
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038193036_0:624:1920:1704_1920x0_80_0_0_dde3099bf160f4d8d371d9660fde421a.jpg
КУРСК, 1 сен - РИА Новости. Раненного в курском приграничье оператора ВГТРК Сергея Солдатова транспортируют в Москву вертолетом санавиации, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Ранее Хинштейн сообщал, что оператор ВГТРК подорвался на мине в населенном пункте курского приграничья, его доставили в курскую областную больницу, где прооперировали. "Раненного в приграничье оператора ВГТРК Сергея Солдатова транспортируют в Москву. Вертолёт санавиации вылетел в столицу. Там Сергея встретят наши федеральные коллеги, чтобы продолжить курс лечения. Впереди долгий и непростой путь реабилитации, желаю сил и скорейшей поправки!" - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038193036_0:437:1920:1877_1920x0_80_0_0_1da0eabcff49f666f0bf1c31789e7c6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, курская область, александр хинштейн, вгтрк, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Москва, Курская область, Александр Хинштейн, ВГТРК, Безопасность
Раненного в Курской области оператора ВГТРК транспортируют в Москву

Раненного в курском приграничье оператора Солдатова транспортируют в Москву

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramПострадавший в приграничье оператор ВГТРК Сергей Солдатов
Пострадавший в приграничье оператор ВГТРК Сергей Солдатов - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Пострадавший в приграничье оператор ВГТРК Сергей Солдатов
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 1 сен - РИА Новости. Раненного в курском приграничье оператора ВГТРК Сергея Солдатова транспортируют в Москву вертолетом санавиации, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Ранее Хинштейн сообщал, что оператор ВГТРК подорвался на мине в населенном пункте курского приграничья, его доставили в курскую областную больницу, где прооперировали.
"Раненного в приграничье оператора ВГТРК Сергея Солдатова транспортируют в Москву. Вертолёт санавиации вылетел в столицу. Там Сергея встретят наши федеральные коллеги, чтобы продолжить курс лечения. Впереди долгий и непростой путь реабилитации, желаю сил и скорейшей поправки!" - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваКурская областьАлександр ХинштейнВГТРКБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала