Раненного в Курской области оператора ВГТРК транспортируют в Москву

2025-09-01T12:31:00+03:00

КУРСК, 1 сен - РИА Новости. Раненного в курском приграничье оператора ВГТРК Сергея Солдатова транспортируют в Москву вертолетом санавиации, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Ранее Хинштейн сообщал, что оператор ВГТРК подорвался на мине в населенном пункте курского приграничья, его доставили в курскую областную больницу, где прооперировали. "Раненного в приграничье оператора ВГТРК Сергея Солдатова транспортируют в Москву. Вертолёт санавиации вылетел в столицу. Там Сергея встретят наши федеральные коллеги, чтобы продолжить курс лечения. Впереди долгий и непростой путь реабилитации, желаю сил и скорейшей поправки!" - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

