https://ria.ru/20250901/moskva-2038733117.html
В Москве началась обязательная верификация пользователей каршеринга
В Москве началась обязательная верификация пользователей каршеринга - РИА Новости, 01.09.2025
В Москве началась обязательная верификация пользователей каршеринга
Обязательная верификация пользователей каршеринга через Mos ID началась в Москве с 1 сентября. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T01:52:00+03:00
2025-09-01T01:52:00+03:00
2025-09-01T01:52:00+03:00
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/80/1486378072_0:186:3007:1877_1920x0_80_0_0_e353ff93c81fb424a6ea36ecd3b7145b.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Обязательная верификация пользователей каршеринга через Mos ID началась в Москве с 1 сентября. Для прохождения верификации понадобится полная учетная запись на портале mos.ru. Это получится сделать при наличии номера телефона российского сотового оператора. При этом жители других городов, приезжающие в Москву и желающие воспользоваться услугами каршеринга, проходят верификацию по тем же правилам, что и москвичи. Пройти верификацию пользователи смогут до ноября 2025 года. Предусмотрен тестовый период - несколько поездок, во время которых пользователи будут получать уведомления о необходимости пройти верификацию. В случае отсутствия подтверждения личности доступ к сервисам каршеринга будет ограничен до момента прохождения верификации через mos.ru. Проверка пользователей каршеринга позволит в дальнейшем заранее ограничивать доступ к аренде для тех, кто регулярно нарушает ПДД, а правоохранительным органам быстрее устанавливать личность водителя в случае ЧС или ДТП.
https://ria.ru/20250524/moskva-2018856073.html
https://ria.ru/20240916/shtraf-1973053840.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/80/1486378072_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4f7f4152dabe05de94546315be5999a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
В Москве началась обязательная верификация пользователей каршеринга
В Москве началась обязательная верификация пользователей каршеринга через Mos ID
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Обязательная верификация пользователей каршеринга через Mos ID началась в Москве с 1 сентября.
Для прохождения верификации понадобится полная учетная запись на портале mos.ru. Это получится сделать при наличии номера телефона российского сотового оператора. При этом жители других городов, приезжающие в Москву
и желающие воспользоваться услугами каршеринга, проходят верификацию по тем же правилам, что и москвичи.
Пройти верификацию пользователи смогут до ноября 2025 года. Предусмотрен тестовый период - несколько поездок, во время которых пользователи будут получать уведомления о необходимости пройти верификацию.
В случае отсутствия подтверждения личности доступ к сервисам каршеринга будет ограничен до момента прохождения верификации через mos.ru.
Проверка пользователей каршеринга позволит в дальнейшем заранее ограничивать доступ к аренде для тех, кто регулярно нарушает ПДД, а правоохранительным органам быстрее устанавливать личность водителя в случае ЧС или ДТП.