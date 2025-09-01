Рейтинг@Mail.ru
В Москве началась обязательная верификация пользователей каршеринга - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:52 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/moskva-2038733117.html
В Москве началась обязательная верификация пользователей каршеринга
В Москве началась обязательная верификация пользователей каршеринга - РИА Новости, 01.09.2025
В Москве началась обязательная верификация пользователей каршеринга
Обязательная верификация пользователей каршеринга через Mos ID началась в Москве с 1 сентября. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T01:52:00+03:00
2025-09-01T01:52:00+03:00
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/80/1486378072_0:186:3007:1877_1920x0_80_0_0_e353ff93c81fb424a6ea36ecd3b7145b.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Обязательная верификация пользователей каршеринга через Mos ID началась в Москве с 1 сентября. Для прохождения верификации понадобится полная учетная запись на портале mos.ru. Это получится сделать при наличии номера телефона российского сотового оператора. При этом жители других городов, приезжающие в Москву и желающие воспользоваться услугами каршеринга, проходят верификацию по тем же правилам, что и москвичи. Пройти верификацию пользователи смогут до ноября 2025 года. Предусмотрен тестовый период - несколько поездок, во время которых пользователи будут получать уведомления о необходимости пройти верификацию. В случае отсутствия подтверждения личности доступ к сервисам каршеринга будет ограничен до момента прохождения верификации через mos.ru. Проверка пользователей каршеринга позволит в дальнейшем заранее ограничивать доступ к аренде для тех, кто регулярно нарушает ПДД, а правоохранительным органам быстрее устанавливать личность водителя в случае ЧС или ДТП.
https://ria.ru/20250524/moskva-2018856073.html
https://ria.ru/20240916/shtraf-1973053840.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/80/1486378072_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4f7f4152dabe05de94546315be5999a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
Общество, Москва
В Москве началась обязательная верификация пользователей каршеринга

В Москве началась обязательная верификация пользователей каршеринга через Mos ID

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль сервиса московского каршеринга Belka Car
Автомобиль сервиса московского каршеринга Belka Car - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль сервиса московского каршеринга Belka Car. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Обязательная верификация пользователей каршеринга через Mos ID началась в Москве с 1 сентября.
Для прохождения верификации понадобится полная учетная запись на портале mos.ru. Это получится сделать при наличии номера телефона российского сотового оператора. При этом жители других городов, приезжающие в Москву и желающие воспользоваться услугами каршеринга, проходят верификацию по тем же правилам, что и москвичи.
Автомобиль каршеринга на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Москвичи стали чаще пользоваться каршерингом
24 мая, 15:13
Пройти верификацию пользователи смогут до ноября 2025 года. Предусмотрен тестовый период - несколько поездок, во время которых пользователи будут получать уведомления о необходимости пройти верификацию.
В случае отсутствия подтверждения личности доступ к сервисам каршеринга будет ограничен до момента прохождения верификации через mos.ru.
Проверка пользователей каршеринга позволит в дальнейшем заранее ограничивать доступ к аренде для тех, кто регулярно нарушает ПДД, а правоохранительным органам быстрее устанавливать личность водителя в случае ЧС или ДТП.
Прокат электросамокатов - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
"МТС Юрент" впервые оштрафовал самокатчика на сто тысяч рублей
16 сентября 2024, 19:40
 
ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала