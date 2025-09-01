https://ria.ru/20250901/moskva-2038733117.html

В Москве началась обязательная верификация пользователей каршеринга

В Москве началась обязательная верификация пользователей каршеринга - РИА Новости, 01.09.2025

В Москве началась обязательная верификация пользователей каршеринга

Обязательная верификация пользователей каршеринга через Mos ID началась в Москве с 1 сентября. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T01:52:00+03:00

2025-09-01T01:52:00+03:00

2025-09-01T01:52:00+03:00

общество

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/80/1486378072_0:186:3007:1877_1920x0_80_0_0_e353ff93c81fb424a6ea36ecd3b7145b.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Обязательная верификация пользователей каршеринга через Mos ID началась в Москве с 1 сентября. Для прохождения верификации понадобится полная учетная запись на портале mos.ru. Это получится сделать при наличии номера телефона российского сотового оператора. При этом жители других городов, приезжающие в Москву и желающие воспользоваться услугами каршеринга, проходят верификацию по тем же правилам, что и москвичи. Пройти верификацию пользователи смогут до ноября 2025 года. Предусмотрен тестовый период - несколько поездок, во время которых пользователи будут получать уведомления о необходимости пройти верификацию. В случае отсутствия подтверждения личности доступ к сервисам каршеринга будет ограничен до момента прохождения верификации через mos.ru. Проверка пользователей каршеринга позволит в дальнейшем заранее ограничивать доступ к аренде для тех, кто регулярно нарушает ПДД, а правоохранительным органам быстрее устанавливать личность водителя в случае ЧС или ДТП.

https://ria.ru/20250524/moskva-2018856073.html

https://ria.ru/20240916/shtraf-1973053840.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва