https://ria.ru/20250901/moskalkova-2038924902.html
Москалькова назвала число жителей Курской области, удерживаемых на Украине
Москалькова назвала число жителей Курской области, удерживаемых на Украине - РИА Новости, 01.09.2025
Москалькова назвала число жителей Курской области, удерживаемых на Украине
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что на Украине еще остаются 23 жителя Курской области. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T18:43:00+03:00
2025-09-01T18:43:00+03:00
2025-09-01T19:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
курская область
россия
татьяна москалькова
владимир мединский
рустем умеров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840411_0:134:1105:756_1920x0_80_0_0_a223f10831b39b23a7b728094469ba59.jpg
БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что на Украине еще остаются 23 жителя Курской области. "Двадцать три человека", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос агентства о том, сколько жителей Курской области еще удерживаются Украиной. Также она отметила, что благодаря переговорам Владимира Мединского с Рустемом Умеровым, касающимся обязанности Украины освободить невиновных гражданских лиц в соответствии с международным правом и Женевской конвенцией, продолжается борьба за их освобождение. "Мы просим также офис украинского омбудсмена, чтобы они посещали и оказывали им гуманитарную помощь", - добавила Москалькова.
https://ria.ru/20250612/moskalkova-2022490441.html
украина
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840411_0:24:1105:853_1920x0_80_0_0_81c76c34ce8d649e6c0e2fe201bc422e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, курская область, россия, татьяна москалькова, владимир мединский, рустем умеров
Специальная военная операция на Украине, Украина, Курская область, Россия, Татьяна Москалькова, Владимир Мединский, Рустем Умеров
Москалькова назвала число жителей Курской области, удерживаемых на Украине
Омбудсмен Москалькова: на Украине остаются еще 23 жителя Курской области