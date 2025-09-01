Рейтинг@Mail.ru
Москалькова назвала число жителей Курской области, удерживаемых на Украине - РИА Новости, 01.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:43 01.09.2025 (обновлено: 19:07 01.09.2025)
Москалькова назвала число жителей Курской области, удерживаемых на Украине
Москалькова назвала число жителей Курской области, удерживаемых на Украине
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что на Украине еще остаются 23 жителя Курской области. РИА Новости, 01.09.2025
БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что на Украине еще остаются 23 жителя Курской области. "Двадцать три человека", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос агентства о том, сколько жителей Курской области еще удерживаются Украиной. Также она отметила, что благодаря переговорам Владимира Мединского с Рустемом Умеровым, касающимся обязанности Украины освободить невиновных гражданских лиц в соответствии с международным правом и Женевской конвенцией, продолжается борьба за их освобождение. "Мы просим также офис украинского омбудсмена, чтобы они посещали и оказывали им гуманитарную помощь", - добавила Москалькова.
Москалькова назвала число жителей Курской области, удерживаемых на Украине

Омбудсмен Москалькова: на Украине остаются еще 23 жителя Курской области

© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что на Украине еще остаются 23 жителя Курской области.
"Двадцать три человека", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос агентства о том, сколько жителей Курской области еще удерживаются Украиной.
Также она отметила, что благодаря переговорам Владимира Мединского с Рустемом Умеровым, касающимся обязанности Украины освободить невиновных гражданских лиц в соответствии с международным правом и Женевской конвенцией, продолжается борьба за их освобождение.
"Мы просим также офис украинского омбудсмена, чтобы они посещали и оказывали им гуманитарную помощь", - добавила Москалькова.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Москалькова рассказала, о чем попросила украинские власти
12 июня, 14:16
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКурская областьРоссияТатьяна МоскальковаВладимир МединскийРустем Умеров
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
