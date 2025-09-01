https://ria.ru/20250901/moskalkova-2038924902.html

Москалькова назвала число жителей Курской области, удерживаемых на Украине

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что на Украине еще остаются 23 жителя Курской области. РИА Новости, 01.09.2025

БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что на Украине еще остаются 23 жителя Курской области. "Двадцать три человека", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос агентства о том, сколько жителей Курской области еще удерживаются Украиной. Также она отметила, что благодаря переговорам Владимира Мединского с Рустемом Умеровым, касающимся обязанности Украины освободить невиновных гражданских лиц в соответствии с международным правом и Женевской конвенцией, продолжается борьба за их освобождение. "Мы просим также офис украинского омбудсмена, чтобы они посещали и оказывали им гуманитарную помощь", - добавила Москалькова.

