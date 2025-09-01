В Молдавии власти готовят акции устрашения против оппозиции, считает Влах
Влах: власти Молдавии перед выборами готовят акции устрашения против оппозиции
КИШИНЕВ, 1 сен - РИА Новости. Власти Молдавии готовят акции устрашения против оппозиционных сил, в том числе в виде обысков, утверждает экс-глава Гагаузии, один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Ирина Влах.
"Наша информация подтверждает, что власть готовит новые акции устрашения. Помимо сфабрикованных уголовных дел за мирный протест у администрации президента, нарушивший покой (президента Майи) Санду, власть намерена оказывать давление и через Национальный антикоррупционный центр. Нам известно, что в ближайшие дни офицеры данной структуры планируют обыски. Что ж, мы их ждём. Не с хлебом-солью, но лицом к лицу", - заявила Влах на брифинге.
По ее словам, на ЦИК оказывается давление, чтобы Влах была исключена из списка кандидатов от патриотического блока. Влах отметила, что оппозиция регулярно сталкивается с проблемами - обысками, попытками срыва участия в выборах, конфискациями газет и палаток, арестом активистов, провокациями, фабрикациями уголовных дел против членов партий
"Главное, что испугало режим - это наше участие в объединении оппозиционных сил. Всё это вызвало панику среди руководства ПДС (правящей партии "Действие и солидарность – ред.). Одним из проявлений растерянности среди жёлтых стало обращение в ЦИК с истеричными требованиями запретить нам использовать название ПДС на митингах. Власть кинула все свои силы на то, чтобы заставить нас замолчать", - подчеркнула Влах.
Она добавила, что власти не гнушаются и дезинформации на международном уровне. В частности, по словам Влах, правящий режим Молдавии задействовал дипломатические отношения с партнёрами, добиваясь введения санкций против нее лично, из-за чего имя экс-главы Гагаузии оказалось в станционном списке Канады. Влах уверена, что "ради политической мести ПДС готовы поступиться суверенитетом и независимостью Республики Молдова".
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.