Молдавский депутат раскритиковал новый закон о СМИ

Молдавский депутат раскритиковал новый закон о СМИ - РИА Новости, 01.09.2025

Молдавский депутат раскритиковал новый закон о СМИ

Принятый в 2025 году в Молдавии закон о СМИ работает на руку журналистам, которые тесно сотрудничают с властями, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.

КИШИНЕВ, 1 сен - РИА Новости. Принятый в 2025 году в Молдавии закон о СМИ работает на руку журналистам, которые тесно сотрудничают с властями, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. Парламент Молдавии в июле одобрил поправки в Кодекс о телевидении и радиовещании, который вводит цензуру в онлайн-пространство, несмотря на критику со стороны Венецианской комиссии. Одновременно были приняты поправки в уголовный кодекс, предусматривающие наказание за умышленное воспрепятствование деятельности СМИ или журналиста. Оппозиция отмечала, что оба проекта сформулированы недостаточно точно и могут вольно трактоваться, чтобы ограничивать действие СМИ, критикующих власть. "Новый закон о СМИ предоставляет "технический иммунитет" журналистам и медиа, поддерживающим действующую власть. Статья, касающаяся защиты журналистских источников и конфиденциальной информации, интерпретируется слишком широко, что позволяет определённым СМИ безнаказанно публиковать утечки информации из уголовных дел", - сказал Боля журналистам. По данным оппозиции, в 2024–2025 годах в Молдавии зафиксировано более 50 случаев утечек данных из уголовных дел, вырванных из контекста и опубликованных в СМИ. По словам депутата, закон ограничивает возможности расследования деятельности журналистов и медиа, связанных с властью, что создаёт иммунитет для каналов и журналистов, которые работают "рука об руку" с властями, распространяя компрометирующую информацию. "Закон был принят для защиты определённых групп, а не для обеспечения равных прав всех граждан Молдавии. Законодательство должно быть универсальным, а не ориентированным на конкретных лиц или ситуации. Такие нормы позволяют властям манипулировать информационным полем, особенно в преддверии парламентских выборов 28 сентября 2025 года", - утверждает депутат. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

