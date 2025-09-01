https://ria.ru/20250901/mnogie-2038807923.html

СМИ раскрыли, как окружение Зеленского относится к запрету УПЦ

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Многие в окружении Владимира Зеленского, а также в США, против запрета канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в стране, заявило издание "Страна.ua" со ссылкой на источник, близкий к офису Зеленского. "В отношении запрета УПЦ есть негативные сигналы из Вашингтона. Кроме того, многие в окружении Зеленского против такого шага. Сам президент далек от церковных дел и за время своего правления позицию по этому вопросу менял неоднократно. Поэтому лоббисты запрета УПЦ опасаются, что в процессе торгов и переговоров могут поставить как минимум "на стоп" процесс запрета УПЦ, а то и вовсе отменить соответствующий закон", - приводит слова источника издание. По словам источника, сторонники запрета УПЦ постараются поставить всех перед фактом, что церковь якобы уже запрещена по решению суда, а основные храмы отобраны. Но удастся ли осуществить этот план, пока непонятно. "Как показывает практика последних лет, УПЦ и ее верующие могут сопротивляться давлению. Да и судебные решения не в один день принимаются. Поэтому легким процесс не будет", - добавляет источник. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.

