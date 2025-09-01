https://ria.ru/20250901/mishustin-2038769189.html

Мишустин поздравил российских школьников и студентов с Днем знаний

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских школьников и студентов с Днем знаний и началом учебного года, отметив, что современное развитие экономики и повышение конкурентоспособности отраслей, а также достижение технологической независимости во многом зависит от таланта учащихся. "Сердечно поздравляю учеников, студентов, преподавателей и родителей с Днём знаний. Сегодня торжественные линейки проводятся в тысячах школ, колледжей, техникумах и вузах по всей стране. Для миллионов первоклассников и первокурсников звучит первый звонок, начинается новый этап в жизни", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина. Глава правительства отметил, что период обучения - это время личного роста, освоения предметов, приобретения необходимых навыков будущей профессии. "Современное развитие экономики, повышение конкурентоспособности отраслей, достижение технологической независимости во многом зависит от наших талантливых ребят. Тех, кто сейчас только открывает для себя мир знаний и науки. Правительство России ведёт активную работу в этом направлении, в том числе в рамках реализации национального проекта "Молодёжь и дети". Строятся современные кампусы, формируется сеть передовых школ, открываются образовательно-производственные центры, проводятся олимпиады и творческие конкурсы", - напомнил Мишустин. Он добавил, что задача педагогов – помочь воспитанникам раскрыть свои способности, показать, что учёба – это серьёзный труд, который потребует внимания, старания и дисциплины. Также премьер-министр выразил признательность учителям и преподавателям за компетентность, ответственность, верность своему призванию. "Желаю всем удачи, здоровья, благополучия. Пусть новый учебный год станет годом достижений и открытий", - заключил глава кабмина.

