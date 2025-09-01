https://ria.ru/20250901/mishustin-2038740483.html

Мишустин в День знаний посетит школу в Калужской области

Мишустин в День знаний посетит школу в Калужской области - РИА Новости, 01.09.2025

Мишустин в День знаний посетит школу в Калужской области

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в День знаний, 1 сентября, посетит общеобразовательную школу в Калужской области, сообщили в пресс-службе кабмина.

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в День знаний, 1 сентября, посетит общеобразовательную школу в Калужской области, сообщили в пресс-службе кабмина. "Первого сентября Михаил Мишустин посетит общеобразовательную школу в Калужской области и поздравит учеников с началом нового учебного года", - сообщили в кабмине. В мероприятии также примет участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

