Мишустин в День знаний посетит школу в Калужской области

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в День знаний, 1 сентября, посетит общеобразовательную школу в Калужской области, сообщили в пресс-службе кабмина. "Первого сентября Михаил Мишустин посетит общеобразовательную школу в Калужской области и поздравит учеников с началом нового учебного года", - сообщили в кабмине. В мероприятии также примет участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
