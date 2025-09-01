Минздрав уточнил список противопоказаний к управлению автомобилем

https://ria.ru/20250901/minzdrav-2038852468.html

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Масштабных изменений в перечне противопоказаний к управлению автомобилем не произошло, серьезные проблемы со зрением и определенные психические заболевания уже давно были в списке, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Перечень медицинских противопоказаний для управления транспортным средством обновился в России 1 сентября. "Перечень противопоказаний к управлению автотранспортом уточнен, приведен в соответствие с международной классификацией болезней десятого пересмотра. По сути изменений не произошло: и серьезные проблемы со зрением, и определенные психические заболевания и до 1 сентября уже являлись противопоказаниями к управлению транспортом", - рассказал Кузнецов. В предыдущий перечень входили только слепота обоих глаз и ахроматопсия, сейчас в списке есть приобретенная недостаточность цветового зрения, цветовая слепота, различные формы дальтонизма. Еще в число противопоказаний вошли общие расстройства психологического развития. Согласно международной классификации, этот раздел включает в том числе детский аутизм и атипичный аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера, синдром Геллера.

