Рейтинг@Mail.ru
Минздрав уточнил список противопоказаний к управлению автомобилем - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/minzdrav-2038852468.html
Минздрав уточнил список противопоказаний к управлению автомобилем
Минздрав уточнил список противопоказаний к управлению автомобилем - РИА Новости, 01.09.2025
Минздрав уточнил список противопоказаний к управлению автомобилем
Масштабных изменений в перечне противопоказаний к управлению автомобилем не произошло, серьезные проблемы со зрением и определенные психические заболевания уже... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T14:28:00+03:00
2025-09-01T14:28:00+03:00
россия
алексей кузнецов
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154889/81/1548898142_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_87fafa8478ab3ecc48439998104f3315.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Масштабных изменений в перечне противопоказаний к управлению автомобилем не произошло, серьезные проблемы со зрением и определенные психические заболевания уже давно были в списке, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Перечень медицинских противопоказаний для управления транспортным средством обновился в России 1 сентября. "Перечень противопоказаний к управлению автотранспортом уточнен, приведен в соответствие с международной классификацией болезней десятого пересмотра. По сути изменений не произошло: и серьезные проблемы со зрением, и определенные психические заболевания и до 1 сентября уже являлись противопоказаниями к управлению транспортом", - рассказал Кузнецов. В предыдущий перечень входили только слепота обоих глаз и ахроматопсия, сейчас в списке есть приобретенная недостаточность цветового зрения, цветовая слепота, различные формы дальтонизма. Еще в число противопоказаний вошли общие расстройства психологического развития. Согласно международной классификации, этот раздел включает в том числе детский аутизм и атипичный аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера, синдром Геллера.
https://ria.ru/20250821/yurist-2036620257.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154889/81/1548898142_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_134c1258f22fa8ed88ea2ac8c28fe12c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алексей кузнецов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
Россия, Алексей Кузнецов, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Общество
Минздрав уточнил список противопоказаний к управлению автомобилем

Минздрав опроверг сильные изменения в списке противопоказаний к управлению авто

© Depositphotos.com / rachwalДевушка за рулем автомобиля
Девушка за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Depositphotos.com / rachwal
Девушка за рулем автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Масштабных изменений в перечне противопоказаний к управлению автомобилем не произошло, серьезные проблемы со зрением и определенные психические заболевания уже давно были в списке, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Перечень медицинских противопоказаний для управления транспортным средством обновился в России 1 сентября.
"Перечень противопоказаний к управлению автотранспортом уточнен, приведен в соответствие с международной классификацией болезней десятого пересмотра. По сути изменений не произошло: и серьезные проблемы со зрением, и определенные психические заболевания и до 1 сентября уже являлись противопоказаниями к управлению транспортом", - рассказал Кузнецов.
В предыдущий перечень входили только слепота обоих глаз и ахроматопсия, сейчас в списке есть приобретенная недостаточность цветового зрения, цветовая слепота, различные формы дальтонизма. Еще в число противопоказаний вошли общие расстройства психологического развития. Согласно международной классификации, этот раздел включает в том числе детский аутизм и атипичный аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера, синдром Геллера.
Многоцелевой комплекс автоматической фотофиксации нарушений ПДД на крыше автомобиля - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Юрист рассказала, могут ли водителей лишить прав за превышение скорости
21 августа, 02:07
 
РоссияАлексей КузнецовМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала