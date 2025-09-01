https://ria.ru/20250901/minzdrav-2038833848.html

В Саратовской области проверят видео с инвалидом, который полз в больницу

В Саратовской области проверят видео с инвалидом, который полз в больницу - РИА Новости, 01.09.2025

В Саратовской области проверят видео с инвалидом, который полз в больницу

Минздрав Саратовской области сообщил РИА Новости, что начал проверку после появления в местных Telegram-каналах видео, в котором инвалиду пришлось... РИА Новости, 01.09.2025

САМАРА, 1 сен - РИА Новости. Минздрав Саратовской области сообщил РИА Новости, что начал проверку после появления в местных Telegram-каналах видео, в котором инвалиду пришлось самостоятельно ползти на приём в больницу после того, как его привезли на скорой помощи. Ранее ряд местных Telegram-каналов разместили видео, в котором мужчина-инвалид самостоятельно заползает по ступенькам в приемное отделение больницы. Рядом с ним стоит медик. Очевидцы сообщили, что пациента доставила в больницу скорая помощь. "Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения Саратовской области, по данному факту в настоящее время проводится проверка", - сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

