В Саратовской области проверят видео с инвалидом, который полз в больницу
12:59 01.09.2025
В Саратовской области проверят видео с инвалидом, который полз в больницу
происшествия
саратовская область
здоровье - общество
САМАРА, 1 сен - РИА Новости. Минздрав Саратовской области сообщил РИА Новости, что начал проверку после появления в местных Telegram-каналах видео, в котором инвалиду пришлось самостоятельно ползти на приём в больницу после того, как его привезли на скорой помощи. Ранее ряд местных Telegram-каналов разместили видео, в котором мужчина-инвалид самостоятельно заползает по ступенькам в приемное отделение больницы. Рядом с ним стоит медик. Очевидцы сообщили, что пациента доставила в больницу скорая помощь. "Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения Саратовской области, по данному факту в настоящее время проводится проверка", - сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
саратовская область
происшествия, саратовская область, здоровье - общество
Происшествия, Саратовская область, Здоровье - Общество
© Новости Саратова и Области/ ЕудупкфьМужчина-инвалид самостоятельно заползает по ступенькам в приемное отделение больницы в Саратовской области
© Новости Саратова и Области/ Еудупкфь
Мужчина-инвалид самостоятельно заползает по ступенькам в приемное отделение больницы в Саратовской области
Происшествия, Саратовская область, Здоровье - Общество
 
 
