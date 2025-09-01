Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал, сколько человек начнут обучение по медспециальностям
01.09.2025
Мурашко рассказал, сколько человек начнут обучение по медспециальностям
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 175 тысяч человек приступят в России к обучению по медицинским специальностям по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры и СПО в этом учебном году, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Министр поздравил обучающихся в медицинских образовательных организациях с Днем знаний и началом нового учебного года. "Сегодня, в День знаний, только в образовательных организациях Минздрава России и образовательных организациях, подведомственных субъектам Российской Федерации, к обучению по медицинским специальностям приступят более 45 тысяч обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и более 30 тысяч ординаторов, более 100 тысяч ребят пойдут учиться по программам среднего профессионального образования", - сказал Мурашко, чьи слова приводит пресс-служба Минздрава. Он отметил, что система медицинского образования постоянно развивается. Интерес к нему колоссальный, а в этом году значительно увеличилось количество бюджетных мест. "В этом году в образовательные организации Минздрава России поступили 2,5 тысячи детей участников СВО и других вооруженных конфликтов, детей, родители которых погибли или получили ранения в ходе СВО, и детей медицинских работников, погибших от ковида, а также сами бойцы, в том числе 1 тысяча Героев России", - добавил министр. Мурашко подчеркнул, что профессия медицинского работника - одна из самых благородных и востребованных в мире. По его словам, это не просто профессия, а образ жизни. Она требует не только глубоких знаний и навыков, но и высокой ответственности, чуткости и сострадания. "Каждому из вас важно помнить, что главное в работе медика - интересы пациента. Уверен, что вы не боитесь трудностей на пути к вершинам профессии, ведь они сделают вас сильнее. Желаю вам удачи на этом пути. Пусть каждый день учебы будет для вас новым открытием, пусть каждое занятие будет шагом к вашей цели. Верьте в себя и помните, что ваша учеба - это будущий вклад в здоровье и благополучие людей. С праздником, дорогие первокурсники! В добрый путь!" - добавил он.
общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 175 тысяч человек приступят в России к обучению по медицинским специальностям по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры и СПО в этом учебном году, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министр поздравил обучающихся в медицинских образовательных организациях с Днем знаний и началом нового учебного года.
"Сегодня, в День знаний, только в образовательных организациях Минздрава России и образовательных организациях, подведомственных субъектам Российской Федерации, к обучению по медицинским специальностям приступят более 45 тысяч обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и более 30 тысяч ординаторов, более 100 тысяч ребят пойдут учиться по программам среднего профессионального образования", - сказал Мурашко, чьи слова приводит пресс-служба Минздрава.
Он отметил, что система медицинского образования постоянно развивается. Интерес к нему колоссальный, а в этом году значительно увеличилось количество бюджетных мест.
"В этом году в образовательные организации Минздрава России поступили 2,5 тысячи детей участников СВО и других вооруженных конфликтов, детей, родители которых погибли или получили ранения в ходе СВО, и детей медицинских работников, погибших от ковида, а также сами бойцы, в том числе 1 тысяча Героев России", - добавил министр.
Мурашко подчеркнул, что профессия медицинского работника - одна из самых благородных и востребованных в мире. По его словам, это не просто профессия, а образ жизни. Она требует не только глубоких знаний и навыков, но и высокой ответственности, чуткости и сострадания.
"Каждому из вас важно помнить, что главное в работе медика - интересы пациента. Уверен, что вы не боитесь трудностей на пути к вершинам профессии, ведь они сделают вас сильнее. Желаю вам удачи на этом пути. Пусть каждый день учебы будет для вас новым открытием, пусть каждое занятие будет шагом к вашей цели. Верьте в себя и помните, что ваша учеба - это будущий вклад в здоровье и благополучие людей. С праздником, дорогие первокурсники! В добрый путь!" - добавил он.
