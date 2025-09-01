https://ria.ru/20250901/mchs-2038896293.html
Кострубицкого назначили замглавы МЧС
россия
алексей кострубицкий
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донецкая народная республика
общество
владимир путин
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил бывшего начальника главного управления (ГУ) МЧС России по ДНР Алексея Кострубицкого замглавы МЧС РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить генерал-лейтенанта внутренней службы Кострубицкого Алексея Александровича заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 1 сентября.
