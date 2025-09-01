Рейтинг@Mail.ru
16:40 01.09.2025 (обновлено: 16:46 01.09.2025)
Кострубицкого назначили замглавы МЧС
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил бывшего начальника главного управления (ГУ) МЧС России по ДНР Алексея Кострубицкого замглавы МЧС РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить генерал-лейтенанта внутренней службы Кострубицкого Алексея Александровича заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 1 сентября.
россия, алексей кострубицкий, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, общество, владимир путин
Россия, Алексей Кострубицкий, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Донецкая Народная Республика, Общество, Владимир Путин
Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Куренков оценил учения МЧС России, Китая и Монголии в Хабаровске
22 августа, 06:14
 
РоссияАлексей КострубицкийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Донецкая Народная РеспубликаОбществоВладимир Путин
 
 
