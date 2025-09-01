https://ria.ru/20250901/max-2038723229.html

Мессенджер Max стал обязательным для предустановки на смартфоны

Мессенджер Max стал обязательным для предустановки на смартфоны - РИА Новости, 01.09.2025

Мессенджер Max стал обязательным для предустановки на смартфоны

Национальный мессенджер Max стал обязательным для предустановки на смартфоны и планшеты с 1 сентября, в силу вступило соответствующее распоряжение... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T00:19:00+03:00

2025-09-01T00:19:00+03:00

2025-09-01T00:19:00+03:00

технологии

россия

google

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce7d2efe3c5cbbfe20211c008738e3c2.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Национальный мессенджер Max стал обязательным для предустановки на смартфоны и планшеты с 1 сентября, в силу вступило соответствующее распоряжение правительства. Max заменил "VK Мессенджер" в перечне программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2025 году. В правительстве отмечали, что на базе национального мессенджера будет работать многофункциональный сервис обмена информацией, который обеспечит безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса. Сейчас в перечень программ, обязательных для предустановки на продающиеся в России гаджеты, входят 19 отечественных программ. Среди них, в частности, "Яндекс Браузер", навигаторы ("Яндекс Карты" и "2ГИС"), почтовая служба, программы для доступа к социальным сетям, голосовой помощник, платежный сервис "Мир", "Госуслуги". VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".

https://ria.ru/20250829/maks-2038247023.html

https://ria.ru/20250630/messendzher-2026277950.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, google