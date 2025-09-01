Мессенджер Max стал обязательным для предустановки на смартфоны
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Национальный мессенджер Max стал обязательным для предустановки на смартфоны и планшеты с 1 сентября, в силу вступило соответствующее распоряжение правительства.
Max заменил "VK Мессенджер" в перечне программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2025 году. В правительстве отмечали, что на базе национального мессенджера будет работать многофункциональный сервис обмена информацией, который обеспечит безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса.
Сейчас в перечень программ, обязательных для предустановки на продающиеся в России гаджеты, входят 19 отечественных программ. Среди них, в частности, "Яндекс Браузер", навигаторы ("Яндекс Карты" и "2ГИС"), почтовая служба, программы для доступа к социальным сетям, голосовой помощник, платежный сервис "Мир", "Госуслуги".
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".