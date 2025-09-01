https://ria.ru/20250901/mask-2038808619.html

Маск: британские власти сознательно способствуют наплыву нелегалов

Маск: британские власти сознательно способствуют наплыву нелегалов - РИА Новости, 01.09.2025

Маск: британские власти сознательно способствуют наплыву нелегалов

Власти Великобритании сознательно способствуют наплыву в страну нелегальных мигрантов, заявил американский миллиардер Илон Маск. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T11:39:00+03:00

2025-09-01T11:39:00+03:00

2025-09-01T11:40:00+03:00

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Власти Великобритании сознательно способствуют наплыву в страну нелегальных мигрантов, заявил американский миллиардер Илон Маск. Поводом для реплики Маска послужила публикация в газете Express, которая рассказывает, как владелец отеля в графстве Кембриджшир отклонил семилетний контракт с правительством стоимостью три миллиона фунтов стерлингов (около 4 миллионов долларов) на размещение мигрантов. "Правительство Великобритании подкупает владельцев отелей многомиллионными контрактами на размещение нелегальных мигрантов. Их очевидная цель - усилить и продлить волну нелегальных мигрантов, а не уменьшить ее. Тот, кто утверждает обратное - лжец", - написал Маск в принадлежащей ему социальной сети Х. Маск назвал достойным человеком хозяина гостиницы, который отказался от "взятки". В августе Маск вступил в конфликт с властями Шотландии, которые обвинили миллиардера в дезинформации по поводу резонансного инцидента с арестом 12-летней девочки с ножом и топором, которая якобы отбивалась от снимающего ее на видео мигранта в городе Данди. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем в 2023 году. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.

