Маск: британские власти сознательно способствуют наплыву нелегалов
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Власти Великобритании сознательно способствуют наплыву в страну нелегальных мигрантов, заявил американский миллиардер Илон Маск.
Поводом для реплики Маска послужила публикация в газете Express, которая рассказывает, как владелец отеля в графстве Кембриджшир отклонил семилетний контракт с правительством стоимостью три миллиона фунтов стерлингов (около 4 миллионов долларов) на размещение мигрантов.
"Правительство Великобритании подкупает владельцев отелей многомиллионными контрактами на размещение нелегальных мигрантов. Их очевидная цель - усилить и продлить волну нелегальных мигрантов, а не уменьшить ее. Тот, кто утверждает обратное - лжец", - написал Маск в принадлежащей ему социальной сети Х.
Маск назвал достойным человеком хозяина гостиницы, который отказался от "взятки".
В августе Маск вступил в конфликт с властями Шотландии, которые обвинили миллиардера в дезинформации по поводу резонансного инцидента с арестом 12-летней девочки с ножом и топором, которая якобы отбивалась от снимающего ее на видео мигранта в городе Данди.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем в 2023 году. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.