Рейтинг@Mail.ru
Маск: британские власти сознательно способствуют наплыву нелегалов - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 01.09.2025 (обновлено: 11:40 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/mask-2038808619.html
Маск: британские власти сознательно способствуют наплыву нелегалов
Маск: британские власти сознательно способствуют наплыву нелегалов - РИА Новости, 01.09.2025
Маск: британские власти сознательно способствуют наплыву нелегалов
Власти Великобритании сознательно способствуют наплыву в страну нелегальных мигрантов, заявил американский миллиардер Илон Маск. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T11:39:00+03:00
2025-09-01T11:40:00+03:00
великобритания
кембриджшир
шотландия
илон маск
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037637731_0:66:3072:1793_1920x0_80_0_0_163796d614231c455f3f8fe82128902b.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Власти Великобритании сознательно способствуют наплыву в страну нелегальных мигрантов, заявил американский миллиардер Илон Маск. Поводом для реплики Маска послужила публикация в газете Express, которая рассказывает, как владелец отеля в графстве Кембриджшир отклонил семилетний контракт с правительством стоимостью три миллиона фунтов стерлингов (около 4 миллионов долларов) на размещение мигрантов. "Правительство Великобритании подкупает владельцев отелей многомиллионными контрактами на размещение нелегальных мигрантов. Их очевидная цель - усилить и продлить волну нелегальных мигрантов, а не уменьшить ее. Тот, кто утверждает обратное - лжец", - написал Маск в принадлежащей ему социальной сети Х. Маск назвал достойным человеком хозяина гостиницы, который отказался от "взятки". В августе Маск вступил в конфликт с властями Шотландии, которые обвинили миллиардера в дезинформации по поводу резонансного инцидента с арестом 12-летней девочки с ножом и топором, которая якобы отбивалась от снимающего ее на видео мигранта в городе Данди. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем в 2023 году. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
https://ria.ru/20250612/britaniya-2022409194.html
https://ria.ru/20250717/mask-2029812598.html
великобритания
кембриджшир
шотландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037637731_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_743d586fc3aa1075953f47e8b0b08f79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, кембриджшир, шотландия, илон маск, в мире
Великобритания, Кембриджшир, Шотландия, Илон Маск, В мире
Маск: британские власти сознательно способствуют наплыву нелегалов

Маск: власти Британии сознательно способствуют наплыву в страну нелегалов

© Getty Images / PoolИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Getty Images / Pool
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Власти Великобритании сознательно способствуют наплыву в страну нелегальных мигрантов, заявил американский миллиардер Илон Маск.
Поводом для реплики Маска послужила публикация в газете Express, которая рассказывает, как владелец отеля в графстве Кембриджшир отклонил семилетний контракт с правительством стоимостью три миллиона фунтов стерлингов (около 4 миллионов долларов) на размещение мигрантов.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Отец Маска заявил, что премьер Британии получает инструкции из-за рубежа
12 июня, 03:49
"Правительство Великобритании подкупает владельцев отелей многомиллионными контрактами на размещение нелегальных мигрантов. Их очевидная цель - усилить и продлить волну нелегальных мигрантов, а не уменьшить ее. Тот, кто утверждает обратное - лжец", - написал Маск в принадлежащей ему социальной сети Х.
Маск назвал достойным человеком хозяина гостиницы, который отказался от "взятки".
В августе Маск вступил в конфликт с властями Шотландии, которые обвинили миллиардера в дезинформации по поводу резонансного инцидента с арестом 12-летней девочки с ножом и топором, которая якобы отбивалась от снимающего ее на видео мигранта в городе Данди.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем в 2023 году. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Маска попросили отказаться от членства в ведущем научном обществе Британии
17 июля, 22:05
 
ВеликобританияКембриджширШотландияИлон МаскВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала