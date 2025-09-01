Рейтинг@Mail.ru
В России появилась новая маркировка органической продукции - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:55 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/markirovka-2038737344.html
В России появилась новая маркировка органической продукции
В России появилась новая маркировка органической продукции - РИА Новости, 01.09.2025
В России появилась новая маркировка органической продукции
Маркировка органической продукции в России дополнена терминами "биодинамический", "биологический", "экологический", "экологически чистый", "зеленый" или... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T02:55:00+03:00
2025-09-01T02:55:00+03:00
экономика
россия
роскачество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958743670_0:19:3072:1746_1920x0_80_0_0_bc02182d98a76ac398b9065cbc7c29f9.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Маркировка органической продукции в России дополнена терминами "биодинамический", "биологический", "экологический", "экологически чистый", "зеленый" или сходными по значению, либо сокращениями таких слов, а также обозначениями "эко", "био". Соответствующая норма закона вступила в силу с 1 сентября. При этом есть ряд исключений. Так, требования для органической маркировки не распространяются на продукцию, если вне зависимости от способа ее производства техническими регламентами допускается использовать обозначение "био". Также это касается товаров, в маркировке которых термин "зеленый" используется для обозначения цвета или степени их созревания, а "зеленый эталон" - для маркировки сельхозпродукции, сельхозсырья и продовольствия с улучшенными характеристиками. Кроме того, в России до 1 сентября 2030 года действует переходный период, в течение которого допускается использование слов "биодинамический", "биологический", "экологический", "экологически чистый", "зеленый", а также обозначений "эко", "био" при индивидуализации продукции и ее производителей при отсутствии подтверждения соответствия такой продукции органическим требованиям. "Потребители становятся все более осознанными и стремятся выбирать более качественные и экологически чистые продукты. По-прежнему у потребителей существует определенная путаница в терминологии, связанная с маркировкой продуктов", - рассказал РИА Новости директор департамента развития органической и "зеленой" продукции Роскачества Владимир Увайдов. "Такие понятия, как "эко", "био" и "органик", часто использовались и используются как синонимы, хотя на самом деле до недавнего времени на законодательном уровне был урегулирован только термин "органический", - отметил он. По его словам, изменения помогут потребителю быть уверенным, что если продукт имеет один из вышеуказанных терминов, то он действительно экологически чистый. Также это поможет сократить количество гринвошинга на полке, то есть ложное или преувеличенное определение продукции экологической. "В конечном итоге, новая система регулирования способствует формированию доверия между производителем и покупателем и стимулирует производителей подтверждать свои экологические заявления", - подчеркнул Увайдов.
https://ria.ru/20250901/markirovka-2038728669.html
https://ria.ru/20250731/putin-2032724563.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958743670_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_4fcadd4c192f158aa29513afeb53edb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, роскачество
Экономика, Россия, Роскачество
В России появилась новая маркировка органической продукции

Маркировку органической продукции в России дополнили новыми терминами

© РИА Новости / Виталий ТимкивАппарат для маркировки
Аппарат для маркировки - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Аппарат для маркировки . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Маркировка органической продукции в России дополнена терминами "биодинамический", "биологический", "экологический", "экологически чистый", "зеленый" или сходными по значению, либо сокращениями таких слов, а также обозначениями "эко", "био". Соответствующая норма закона вступила в силу с 1 сентября.
При этом есть ряд исключений. Так, требования для органической маркировки не распространяются на продукцию, если вне зависимости от способа ее производства техническими регламентами допускается использовать обозначение "био". Также это касается товаров, в маркировке которых термин "зеленый" используется для обозначения цвета или степени их созревания, а "зеленый эталон" - для маркировки сельхозпродукции, сельхозсырья и продовольствия с улучшенными характеристиками.
Напитки на полке в магазине - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Регистрация в системе маркировки вводится для новых товаров
01:19
Кроме того, в России до 1 сентября 2030 года действует переходный период, в течение которого допускается использование слов "биодинамический", "биологический", "экологический", "экологически чистый", "зеленый", а также обозначений "эко", "био" при индивидуализации продукции и ее производителей при отсутствии подтверждения соответствия такой продукции органическим требованиям.
"Потребители становятся все более осознанными и стремятся выбирать более качественные и экологически чистые продукты. По-прежнему у потребителей существует определенная путаница в терминологии, связанная с маркировкой продуктов", - рассказал РИА Новости директор департамента развития органической и "зеленой" продукции Роскачества Владимир Увайдов.
"Такие понятия, как "эко", "био" и "органик", часто использовались и используются как синонимы, хотя на самом деле до недавнего времени на законодательном уровне был урегулирован только термин "органический", - отметил он.
По его словам, изменения помогут потребителю быть уверенным, что если продукт имеет один из вышеуказанных терминов, то он действительно экологически чистый. Также это поможет сократить количество гринвошинга на полке, то есть ложное или преувеличенное определение продукции экологической.
"В конечном итоге, новая система регулирования способствует формированию доверия между производителем и покупателем и стимулирует производителей подтверждать свои экологические заявления", - подчеркнул Увайдов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Путин подписал закон об обязательной маркировке товаров
31 июля, 22:02
 
ЭкономикаРоссияРоскачество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала