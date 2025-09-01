https://ria.ru/20250901/markirovka-2038737344.html

В России появилась новая маркировка органической продукции

В России появилась новая маркировка органической продукции

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Маркировка органической продукции в России дополнена терминами "биодинамический", "биологический", "экологический", "экологически чистый", "зеленый" или сходными по значению, либо сокращениями таких слов, а также обозначениями "эко", "био". Соответствующая норма закона вступила в силу с 1 сентября. При этом есть ряд исключений. Так, требования для органической маркировки не распространяются на продукцию, если вне зависимости от способа ее производства техническими регламентами допускается использовать обозначение "био". Также это касается товаров, в маркировке которых термин "зеленый" используется для обозначения цвета или степени их созревания, а "зеленый эталон" - для маркировки сельхозпродукции, сельхозсырья и продовольствия с улучшенными характеристиками. Кроме того, в России до 1 сентября 2030 года действует переходный период, в течение которого допускается использование слов "биодинамический", "биологический", "экологический", "экологически чистый", "зеленый", а также обозначений "эко", "био" при индивидуализации продукции и ее производителей при отсутствии подтверждения соответствия такой продукции органическим требованиям. "Потребители становятся все более осознанными и стремятся выбирать более качественные и экологически чистые продукты. По-прежнему у потребителей существует определенная путаница в терминологии, связанная с маркировкой продуктов", - рассказал РИА Новости директор департамента развития органической и "зеленой" продукции Роскачества Владимир Увайдов. "Такие понятия, как "эко", "био" и "органик", часто использовались и используются как синонимы, хотя на самом деле до недавнего времени на законодательном уровне был урегулирован только термин "органический", - отметил он. По его словам, изменения помогут потребителю быть уверенным, что если продукт имеет один из вышеуказанных терминов, то он действительно экологически чистый. Также это поможет сократить количество гринвошинга на полке, то есть ложное или преувеличенное определение продукции экологической. "В конечном итоге, новая система регулирования способствует формированию доверия между производителем и покупателем и стимулирует производителей подтверждать свои экологические заявления", - подчеркнул Увайдов.

