В России начинается обязательная маркировка остатков ювелирных изделий

2025-09-01T00:36:00+03:00

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

евразийский экономический союз

федеральная пробирная палата

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Обязательная маркировка ювелирных изделий из драгметаллов и драгкамней, заявленных в качестве остатков, или ввезенных в РФ из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, начинается с 1 сентября, соответствующее постановление правительства РФ вступает в силу. Маркировка самих ювелирных изделий из драгметаллов и камней началась с 1 марта 2022 года, согласно постановлению правительства №270 (о регулировании оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них). До 1 марта 2023 года на каждой товарной единице должен был быть штрих-код, кроме остатков ювелирных изделий. Они должны были быть промаркированы до 1 марта 2024 года. "Под остатками ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней подразумеваются зарегистрированные в ГИИС ДМДК ювелирные изделия, произведенные и заклейменные до 1 марта 2024 года", - пояснили РИА Новости в Минфине РФ. Но срок начала их маркировки неоднократно переносился, что также отмечал в июне текущего года замглавы департамента госрегулирования отрасли драгметаллов и драгкамней Минфина РФ Кирилл Брызгалин. Многие участники рынка не успевали промаркировать остатки изделий в установленные сроки, указывал он. Так, начало маркировки остатков переносилось с 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года, а позднее - на 1 сентября 2025 года. С сентября 2025 года на остатки изделий теперь должны быть нанесены двухмерные штриховые коды. Для этого остатки изделий должны быть зарегистрированы в госсистеме по контролю за оборотом драгоценных металлов, камней и изделий (ГИИС ДМДК). При этом после 1 сентября допускается представление остатков таких изделий в Федеральную пробирную палату для нанесения двухмерного штрихового кода, такое право уже закреплено постановлением правительства РФ №1257 от 21 августа 2025 года. "В результате анализа опыта предыдущих лет Минфином России было принято решение разрешить маркировку остатков ювелирных изделий после 1 сентября 2025 года без возможности их реализации при отсутствии маркировки. Это связано с тем, что участники рынка не успевали распродать или замаркировать остатки в установленный срок", - уточнили РИА Новости в Минфине. Перевозка остатков ювелирных изделий в территориальный орган Федеральной пробирной палаты для нанесения штрих-кода не будет считаться оборотом продукции, отмечается в постановлении.

россия

Дарья Буймова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), евразийский экономический союз, федеральная пробирная палата