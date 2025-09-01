https://ria.ru/20250901/makron-2038888239.html

Петиция за отставку Макрона собрала более 120 тысяч подписей

Петиция за отставку Макрона собрала более 120 тысяч подписей - РИА Новости, 01.09.2025

Петиция за отставку Макрона собрала более 120 тысяч подписей

Петиция с призывом к отставке президента Франции Эммануэля Макрона собрала более 120 тысяч подписей, следует из данных на сайте Национального собрания. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T16:09:00+03:00

2025-09-01T16:09:00+03:00

2025-09-01T18:28:00+03:00

ПАРИЖ, 1 сен — РИА Новости. Петиция с призывом к отставке президента Франции Эммануэля Макрона собрала более 120 тысяч подписей, следует из данных на сайте Национального собрания. На странице петиции по состоянию на 15:35 мск значится: "121 928/500 000 подписей". Автор петиции Тибо Манье обвиняет французского лидера в "опасных международных обязательствах" и "безответственной внешней политике". Отмечается, что заявления Макрона в отношении России и украинского конфликта представляют "опасную эскалацию, которая может привести к непосредственному вовлечению Франции в крупный конфликт". Кроме того, критике подверглась позиция Парижа по готовности направить европейские войска на Украину и разрешение на нанесение ударов по российской территории с помощью французских ракет. "Эти безответственные заявления подвергают Францию риску ответных мер и увеличивают опасность развязывания общеевропейского конфликта. Они свидетельствуют о хаотичном ведении внешней политики, ставящей под угрозу безопасность французского народа", — подчеркивается в тексте петиции. Помимо этого, Макрону вменяют злоупотребление полномочиями, с помощью которого он смог продвинуть противоречивую пенсионную реформ и сосредоточить власть в руках своего окружения. Для проведения публичных дебатов по петиции в Нацсобрании необходимо не менее 500 тысяч подписей, полученных как минимум из 30 департаментов или заморских территорий. Левая партия "Непокорившаяся Франция" 26 августа заявила о намерении внести на рассмотрение в парламент предложение об отрешении главы Пятой республики от власти. В 2024 году партия уже инициировала процедуру импичмента в отношении Макрона, но безуспешно.Французский лидер, в свою очередь, заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку. Срок его полномочий истекает в 2027 году.

