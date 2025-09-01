Рейтинг@Mail.ru
Петиция за отставку Макрона собрала более 120 тысяч подписей - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 01.09.2025 (обновлено: 18:28 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/makron-2038888239.html
Петиция за отставку Макрона собрала более 120 тысяч подписей
Петиция за отставку Макрона собрала более 120 тысяч подписей - РИА Новости, 01.09.2025
Петиция за отставку Макрона собрала более 120 тысяч подписей
Петиция с призывом к отставке президента Франции Эммануэля Макрона собрала более 120 тысяч подписей, следует из данных на сайте Национального собрания. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T16:09:00+03:00
2025-09-01T18:28:00+03:00
в мире
франция
россия
украина
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026662019_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_762c6940cf2364ea2c00ebcad1185864.jpg
ПАРИЖ, 1 сен — РИА Новости. Петиция с призывом к отставке президента Франции Эммануэля Макрона собрала более 120 тысяч подписей, следует из данных на сайте Национального собрания. На странице петиции по состоянию на 15:35 мск значится: "121 928/500 000 подписей". Автор петиции Тибо Манье обвиняет французского лидера в "опасных международных обязательствах" и "безответственной внешней политике". Отмечается, что заявления Макрона в отношении России и украинского конфликта представляют "опасную эскалацию, которая может привести к непосредственному вовлечению Франции в крупный конфликт". Кроме того, критике подверглась позиция Парижа по готовности направить европейские войска на Украину и разрешение на нанесение ударов по российской территории с помощью французских ракет. "Эти безответственные заявления подвергают Францию риску ответных мер и увеличивают опасность развязывания общеевропейского конфликта. Они свидетельствуют о хаотичном ведении внешней политики, ставящей под угрозу безопасность французского народа", — подчеркивается в тексте петиции. Помимо этого, Макрону вменяют злоупотребление полномочиями, с помощью которого он смог продвинуть противоречивую пенсионную реформ и сосредоточить власть в руках своего окружения. Для проведения публичных дебатов по петиции в Нацсобрании необходимо не менее 500 тысяч подписей, полученных как минимум из 30 департаментов или заморских территорий. Левая партия "Непокорившаяся Франция" 26 августа заявила о намерении внести на рассмотрение в парламент предложение об отрешении главы Пятой республики от власти. В 2024 году партия уже инициировала процедуру импичмента в отношении Макрона, но безуспешно.Французский лидер, в свою очередь, заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку. Срок его полномочий истекает в 2027 году.
https://ria.ru/20250901/savenkova-2038737931.html
https://ria.ru/20250831/novosti-2038687311.html
франция
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026662019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2551bf77574a4e2b155861d36bff244.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, россия, украина, эммануэль макрон
В мире, Франция, Россия, Украина, Эммануэль Макрон
Петиция за отставку Макрона собрала более 120 тысяч подписей

Петиция за отставку Макрона из-за его политики собрала более 120 тысяч подписей

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 1 сен — РИА Новости. Петиция с призывом к отставке президента Франции Эммануэля Макрона собрала более 120 тысяч подписей, следует из данных на сайте Национального собрания.
На странице петиции по состоянию на 15:35 мск значится: "121 928/500 000 подписей".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Луганская школьница обратилась к Макрону из-за его слов о России
03:06
Автор петиции Тибо Манье обвиняет французского лидера в "опасных международных обязательствах" и "безответственной внешней политике". Отмечается, что заявления Макрона в отношении России и украинского конфликта представляют "опасную эскалацию, которая может привести к непосредственному вовлечению Франции в крупный конфликт".
Кроме того, критике подверглась позиция Парижа по готовности направить европейские войска на Украину и разрешение на нанесение ударов по российской территории с помощью французских ракет.
"Эти безответственные заявления подвергают Францию риску ответных мер и увеличивают опасность развязывания общеевропейского конфликта. Они свидетельствуют о хаотичном ведении внешней политики, ставящей под угрозу безопасность французского народа", — подчеркивается в тексте петиции.
Помимо этого, Макрону вменяют злоупотребление полномочиями, с помощью которого он смог продвинуть противоречивую пенсионную реформ и сосредоточить власть в руках своего окружения.
Для проведения публичных дебатов по петиции в Нацсобрании необходимо не менее 500 тысяч подписей, полученных как минимум из 30 департаментов или заморских территорий.
Левая партия "Непокорившаяся Франция" 26 августа заявила о намерении внести на рассмотрение в парламент предложение об отрешении главы Пятой республики от власти. В 2024 году партия уже инициировала процедуру импичмента в отношении Макрона, но безуспешно.
Французский лидер, в свою очередь, заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку. Срок его полномочий истекает в 2027 году.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Медведев рассказал о плохих новостях для Мерца и Макрона
Вчера, 17:47
 
В миреФранцияРоссияУкраинаЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала