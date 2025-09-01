Операторы связи начали предоставлять безлимитный доступ к мессенджеру МAX

https://ria.ru/20250901/makh-2038920115.html
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Операторы связи "большой четверки" начали предоставлять абонентам безлимитный доступ к мессенджеру Мах, сообщило Минцифры."Услуга доступна тем, кто подключен к тарифам с безлимитным трафиком на мессенджеры", — рассказали там.Так, абоненты теперь могут обмениваться сообщениями, совершать звонки и использовать другие функции приложения без расходования основного пакета интернет-трафика и дополнительных платежей.Мессенджер MAXВ марте VK запустил бета-версию приложения. В нем можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.В мессенджере уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.В ближайшее время появится возможность подключаться к "Госуслугам". В приложении будет работать цифровой идентификатор для подтверждения личности без бумажных документов, также для пользователей заработают образовательные сервисы.Еще одна из будущий функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.
Операторы связи "большой четверки"
начали предоставлять абонентам безлимитный доступ к мессенджеру Мах, сообщило Минцифры
.
"Услуга доступна тем, кто подключен к тарифам с безлимитным трафиком на мессенджеры", — рассказали там.
Так, абоненты теперь могут обмениваться сообщениями, совершать звонки и использовать другие функции приложения без расходования основного пакета интернет-трафика и дополнительных платежей.
В марте VK запустил бета-версию приложения. В нем можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.
В мессенджере уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.
В ближайшее время появится возможность подключаться к "Госуслугам". В приложении будет работать цифровой идентификатор для подтверждения личности без бумажных документов, также для пользователей заработают образовательные сервисы.
Еще одна из будущий функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.