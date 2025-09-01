Рейтинг@Mail.ru
Операторы связи начали предоставлять безлимитный доступ к мессенджеру МAX - РИА Новости, 01.09.2025
18:18 01.09.2025 (обновлено: 18:38 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/makh-2038920115.html
Операторы связи начали предоставлять безлимитный доступ к мессенджеру МAX
Операторы связи начали предоставлять безлимитный доступ к мессенджеру МAX - РИА Новости, 01.09.2025
Операторы связи начали предоставлять безлимитный доступ к мессенджеру МAX
Операторы связи "большой четверки" начали предоставлять абонентам безлимитный доступ к мессенджеру Мах, сообщило Минцифры.
2025-09-01T18:18:00+03:00
2025-09-01T18:38:00+03:00
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Операторы связи "большой четверки" начали предоставлять абонентам безлимитный доступ к мессенджеру Мах, сообщило Минцифры.Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ&gt;&gt;&gt;"Услуга доступна тем, кто подключен к тарифам с безлимитным трафиком на мессенджеры", — рассказали там.Так, абоненты теперь могут обмениваться сообщениями, совершать звонки и использовать другие функции приложения без расходования основного пакета интернет-трафика и дополнительных платежей.Мессенджер MAXВ марте VK запустил бета-версию приложения. В нем можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.В мессенджере уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.В ближайшее время появится возможность подключаться к "Госуслугам". В приложении будет работать цифровой идентификатор для подтверждения личности без бумажных документов, также для пользователей заработают образовательные сервисы.​Еще одна из будущий функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Операторы связи "большой четверки" начали предоставлять абонентам безлимитный доступ к мессенджеру Мах, сообщило Минцифры.
Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>
"Услуга доступна тем, кто подключен к тарифам с безлимитным трафиком на мессенджеры", — рассказали там.
Так, абоненты теперь могут обмениваться сообщениями, совершать звонки и использовать другие функции приложения без расходования основного пакета интернет-трафика и дополнительных платежей.

Мессенджер MAX

В марте VK запустил бета-версию приложения. В нем можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.
В мессенджере уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.
В ближайшее время появится возможность подключаться к "Госуслугам". В приложении будет работать цифровой идентификатор для подтверждения личности без бумажных документов, также для пользователей заработают образовательные сервисы.​
Еще одна из будущий функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.
