Операторы связи начали предоставлять безлимитный доступ к мессенджеру МAX

Операторы связи начали предоставлять безлимитный доступ к мессенджеру МAX - РИА Новости, 01.09.2025

Операторы связи начали предоставлять безлимитный доступ к мессенджеру МAX

Операторы связи "большой четверки" начали предоставлять абонентам безлимитный доступ к мессенджеру Мах, сообщило Минцифры. 01.09.2025

2025-09-01T18:18:00+03:00

2025-09-01T18:18:00+03:00

2025-09-01T18:38:00+03:00

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Операторы связи "большой четверки" начали предоставлять абонентам безлимитный доступ к мессенджеру Мах, сообщило Минцифры.Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>"Услуга доступна тем, кто подключен к тарифам с безлимитным трафиком на мессенджеры", — рассказали там.Так, абоненты теперь могут обмениваться сообщениями, совершать звонки и использовать другие функции приложения без расходования основного пакета интернет-трафика и дополнительных платежей.Мессенджер MAXВ марте VK запустил бета-версию приложения. В нем можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.В мессенджере уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.В ближайшее время появится возможность подключаться к "Госуслугам". В приложении будет работать цифровой идентификатор для подтверждения личности без бумажных документов, также для пользователей заработают образовательные сервисы.​Еще одна из будущий функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.

