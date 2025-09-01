Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассказал, на чем должен строиться современный миропорядок
12:02 01.09.2025
Лукашенко рассказал, на чем должен строиться современный миропорядок
Лукашенко рассказал, на чем должен строиться современный миропорядок
белоруссия
александр лукашенко
саммит шос в китае в 2025 году
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ШОС+ заявил, что современный миропорядок должен строиться на фундаменте памяти о Победе во Второй мировой войне. "Сейчас, когда историю пытаются подвергнуть искажению, а героизм наших предков - забвению, мы особенно четко осознаем: память о Победе - это фундамент, на котором должен строиться современный миропорядок", - заявил президент Белоруссии.
белоруссия
белоруссия, александр лукашенко, саммит шос в китае в 2025 году
Белоруссия, Александр Лукашенко, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Лукашенко рассказал, на чем должен строиться современный миропорядок

Лукашенко: современный миропорядок должен строиться на памяти о Победе

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкИзбранный президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске. Архивное фото
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ШОС+ заявил, что современный миропорядок должен строиться на фундаменте памяти о Победе во Второй мировой войне.
"Сейчас, когда историю пытаются подвергнуть искажению, а героизм наших предков - забвению, мы особенно четко осознаем: память о Победе - это фундамент, на котором должен строиться современный миропорядок", - заявил президент Белоруссии.
Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Уларбек Шаршеев (слева) и президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Китай и ШОС не дадут переписать историю, заявил Лукашенко
БелоруссияАлександр ЛукашенкоСаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
