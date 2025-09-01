https://ria.ru/20250901/lukashenko-2038818463.html

Лукашенко рассказал, на чем должен строиться современный миропорядок

Лукашенко рассказал, на чем должен строиться современный миропорядок - РИА Новости, 01.09.2025

Лукашенко рассказал, на чем должен строиться современный миропорядок

01.09.2025

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ШОС+ заявил, что современный миропорядок должен строиться на фундаменте памяти о Победе во Второй мировой войне. "Сейчас, когда историю пытаются подвергнуть искажению, а героизм наших предков - забвению, мы особенно четко осознаем: память о Победе - это фундамент, на котором должен строиться современный миропорядок", - заявил президент Белоруссии.

