Лукашенко выдвинул несколько предложений на саммите ШОС - РИА Новости, 01.09.2025
06:44 01.09.2025
Лукашенко выдвинул несколько предложений на саммите ШОС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине выдвинул ряд ключевых предложений, среди которых создание... РИА Новости, 01.09.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине выдвинул ряд ключевых предложений, среди которых создание механизмов неделимой безопасности в Евразии, создание Банка развития ШОС и единой образовательной платформы, сообщило агентство Белта. Глава государства обозначил ключевые вопросы деятельности ШОС, требующие, на взгляд белорусской стороны, усиленного внимания, сообщило агентство. Говоря о создании механизмов неделимой безопасности в Евразии, Лукашенко напомнил, что Белоруссия предложила разработать Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке и видит именно ШОС в качестве одной из основных площадок для обсуждения данной инициативы. Белоруссия также приветствует работу по созданию Универсального центра ШОС по противодействию вызовам и угрозам безопасности и Антинаркотического центра ШОС. "Необходимо сделать все возможное, чтобы названные структуры начали функционировать в ближайшее время", - сказал президент. Лукашенко приветствовал активизацию диалога об упрощении процедур торговли, что будет способствовать снижению барьеров, росту товарооборота и трансграничных инвестиций. "Уже сегодня объем торговли между странами ШОС превысил 2 триллиона долларов, и такие цифры не предел. Расчеты в национальных валютах, создание совместных фондов, инвестиции в цифровую экономику и зеленые технологии - все это будет в центре нашего внимания", - сказал Лукашенко. Он заявил о необходимости создать независимый финансовый механизм ШОС, отмечает агентство. "В современных геополитических условиях, когда односторонние санкции становятся фактором дестабилизации, очевидна потребность в независимом финансовом механизме ШОС. В таком, который был бы способен финансировать трансграничные проекты, нивелируя санкционное давление, стимулировать использование национальных валют в торговле, поддерживать развитие ключевых направлений сотрудничества - от логистики и энергетики до цифровой трансформации и искусственного интеллекта", - сказал президент.
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине выдвинул ряд ключевых предложений, среди которых создание механизмов неделимой безопасности в Евразии, создание Банка развития ШОС и единой образовательной платформы, сообщило агентство Белта.
Глава государства обозначил ключевые вопросы деятельности ШОС, требующие, на взгляд белорусской стороны, усиленного внимания, сообщило агентство.
Говоря о создании механизмов неделимой безопасности в Евразии, Лукашенко напомнил, что Белоруссия предложила разработать Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке и видит именно ШОС в качестве одной из основных площадок для обсуждения данной инициативы.
Белоруссия также приветствует работу по созданию Универсального центра ШОС по противодействию вызовам и угрозам безопасности и Антинаркотического центра ШОС. "Необходимо сделать все возможное, чтобы названные структуры начали функционировать в ближайшее время", - сказал президент.
Лукашенко приветствовал активизацию диалога об упрощении процедур торговли, что будет способствовать снижению барьеров, росту товарооборота и трансграничных инвестиций.
"Уже сегодня объем торговли между странами ШОС превысил 2 триллиона долларов, и такие цифры не предел. Расчеты в национальных валютах, создание совместных фондов, инвестиции в цифровую экономику и зеленые технологии - все это будет в центре нашего внимания", - сказал Лукашенко.
Он заявил о необходимости создать независимый финансовый механизм ШОС, отмечает агентство.
"В современных геополитических условиях, когда односторонние санкции становятся фактором дестабилизации, очевидна потребность в независимом финансовом механизме ШОС. В таком, который был бы способен финансировать трансграничные проекты, нивелируя санкционное давление, стимулировать использование национальных валют в торговле, поддерживать развитие ключевых направлений сотрудничества - от логистики и энергетики до цифровой трансформации и искусственного интеллекта", - сказал президент.
