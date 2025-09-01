https://ria.ru/20250901/liven-2038870870.html

В Череповце из-за сильного ливня подтопило улицы

В Череповце из-за сильного ливня подтопило улицы - РИА Новости, 01.09.2025

В Череповце из-за сильного ливня подтопило улицы

Из-за сильного ливня в Череповце Вологодской области подтопило улицы, дворы и дороги, сообщил губернатор Георгий Филимонов. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T15:29:00+03:00

2025-09-01T15:29:00+03:00

2025-09-01T15:29:00+03:00

происшествия

череповец

вологодская область

георгий филимонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038870173_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_00d088e540264ca1bc7c63be61420683.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Из-за сильного ливня в Череповце Вологодской области подтопило улицы, дворы и дороги, сообщил губернатор Георгий Филимонов. "01.09.2025 в результате прохождения комплекса неблагоприятных явлений в Череповце выпало 38 мм осадков (что составляет 67% от месячной нормы). В связи с нерасчетным количеством осадков ливневая канализация не справляется, в результате чего оказались подтоплены низменные участки, дворы, проезжие части (6 участков дорог) в Череповце", - написал Филимонов в своем Telegram-канале. Мэр Череповца Роман Маслов рассказал, что заблокировано движение в районе проспекта Победы, идут ремонтные работы. "У нас сошел сель на проспекте Победы в районе улицы Судостроительной, что полностью заблокировало движение индустриальной части города в зареченскую часть под ж/д мостом. Наши спецслужбы уже работают", - сообщил Маслов в Telegram-канале. Он добавил, что на данный момент развернута мощная работа, применяются специальный пожарный автомобиль и пожарная насосная рукавная станция производительностью 110 литров в секунду для откачки воды из-под моста. Филимонов уточнил, что по прогнозам синоптиков, выпадение осадков в Череповце продлится до 18.00.

https://ria.ru/20250831/birobidzhan-2038629946.html

https://ria.ru/20250901/osen-2038769674.html

череповец

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, череповец, вологодская область, георгий филимонов