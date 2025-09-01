https://ria.ru/20250901/liven-2038870870.html
В Череповце из-за сильного ливня подтопило улицы
В Череповце из-за сильного ливня подтопило улицы - РИА Новости, 01.09.2025
В Череповце из-за сильного ливня подтопило улицы
Из-за сильного ливня в Череповце Вологодской области подтопило улицы, дворы и дороги, сообщил губернатор Георгий Филимонов. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T15:29:00+03:00
2025-09-01T15:29:00+03:00
2025-09-01T15:29:00+03:00
происшествия
череповец
вологодская область
георгий филимонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038870173_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_00d088e540264ca1bc7c63be61420683.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Из-за сильного ливня в Череповце Вологодской области подтопило улицы, дворы и дороги, сообщил губернатор Георгий Филимонов. "01.09.2025 в результате прохождения комплекса неблагоприятных явлений в Череповце выпало 38 мм осадков (что составляет 67% от месячной нормы). В связи с нерасчетным количеством осадков ливневая канализация не справляется, в результате чего оказались подтоплены низменные участки, дворы, проезжие части (6 участков дорог) в Череповце", - написал Филимонов в своем Telegram-канале. Мэр Череповца Роман Маслов рассказал, что заблокировано движение в районе проспекта Победы, идут ремонтные работы. "У нас сошел сель на проспекте Победы в районе улицы Судостроительной, что полностью заблокировало движение индустриальной части города в зареченскую часть под ж/д мостом. Наши спецслужбы уже работают", - сообщил Маслов в Telegram-канале. Он добавил, что на данный момент развернута мощная работа, применяются специальный пожарный автомобиль и пожарная насосная рукавная станция производительностью 110 литров в секунду для откачки воды из-под моста. Филимонов уточнил, что по прогнозам синоптиков, выпадение осадков в Череповце продлится до 18.00.
https://ria.ru/20250831/birobidzhan-2038629946.html
https://ria.ru/20250901/osen-2038769674.html
череповец
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038870173_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_778086192bb3367a74ab0c678d591e73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, череповец, вологодская область, георгий филимонов
Происшествия, Череповец, Вологодская область, Георгий Филимонов
В Череповце из-за сильного ливня подтопило улицы
В Череповце из-за сильного ливня подтопило улицы, дворы и дороги
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Из-за сильного ливня в Череповце Вологодской области подтопило улицы, дворы и дороги, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
"01.09.2025 в результате прохождения комплекса неблагоприятных явлений в Череповце
выпало 38 мм осадков (что составляет 67% от месячной нормы). В связи с нерасчетным количеством осадков ливневая канализация не справляется, в результате чего оказались подтоплены низменные участки, дворы, проезжие части (6 участков дорог) в Череповце", - написал Филимонов
в своем Telegram-канале
.
Мэр Череповца Роман Маслов рассказал, что заблокировано движение в районе проспекта Победы, идут ремонтные работы.
"У нас сошел сель на проспекте Победы в районе улицы Судостроительной, что полностью заблокировало движение индустриальной части города в зареченскую часть под ж/д мостом. Наши спецслужбы уже работают", - сообщил Маслов в Telegram-канале.
Он добавил, что на данный момент развернута мощная работа, применяются специальный пожарный автомобиль и пожарная насосная рукавная станция производительностью 110 литров в секунду для откачки воды из-под моста.
Филимонов уточнил, что по прогнозам синоптиков, выпадение осадков в Череповце продлится до 18.00.