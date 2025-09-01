Рейтинг@Mail.ru
В Череповце из-за сильного ливня подтопило улицы - РИА Новости, 01.09.2025
15:29 01.09.2025
В Череповце из-за сильного ливня подтопило улицы
В Череповце из-за сильного ливня подтопило улицы - РИА Новости, 01.09.2025
В Череповце из-за сильного ливня подтопило улицы
Из-за сильного ливня в Череповце Вологодской области подтопило улицы, дворы и дороги, сообщил губернатор Георгий Филимонов. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T15:29:00+03:00
2025-09-01T15:29:00+03:00
происшествия
череповец
вологодская область
георгий филимонов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Из-за сильного ливня в Череповце Вологодской области подтопило улицы, дворы и дороги, сообщил губернатор Георгий Филимонов. "01.09.2025 в результате прохождения комплекса неблагоприятных явлений в Череповце выпало 38 мм осадков (что составляет 67% от месячной нормы). В связи с нерасчетным количеством осадков ливневая канализация не справляется, в результате чего оказались подтоплены низменные участки, дворы, проезжие части (6 участков дорог) в Череповце", - написал Филимонов в своем Telegram-канале. Мэр Череповца Роман Маслов рассказал, что заблокировано движение в районе проспекта Победы, идут ремонтные работы. "У нас сошел сель на проспекте Победы в районе улицы Судостроительной, что полностью заблокировало движение индустриальной части города в зареченскую часть под ж/д мостом. Наши спецслужбы уже работают", - сообщил Маслов в Telegram-канале. Он добавил, что на данный момент развернута мощная работа, применяются специальный пожарный автомобиль и пожарная насосная рукавная станция производительностью 110 литров в секунду для откачки воды из-под моста. Филимонов уточнил, что по прогнозам синоптиков, выпадение осадков в Череповце продлится до 18.00.
череповец
вологодская область
происшествия, череповец, вологодская область, георгий филимонов
Происшествия, Череповец, Вологодская область, Георгий Филимонов
В Череповце из-за сильного ливня подтопило улицы

В Череповце из-за сильного ливня подтопило улицы, дворы и дороги

© Фото : Филимонов LIVE/TelegramПоследствия сильного ливня в Череповце Вологодской области
Последствия сильного ливня в Череповце Вологодской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Фото : Филимонов LIVE/Telegram
Последствия сильного ливня в Череповце Вологодской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Из-за сильного ливня в Череповце Вологодской области подтопило улицы, дворы и дороги, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
"01.09.2025 в результате прохождения комплекса неблагоприятных явлений в Череповце выпало 38 мм осадков (что составляет 67% от месячной нормы). В связи с нерасчетным количеством осадков ливневая канализация не справляется, в результате чего оказались подтоплены низменные участки, дворы, проезжие части (6 участков дорог) в Череповце", - написал Филимонов в своем Telegram-канале.
Паводковая ситуация в Еврейской автономной области - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Здание инфекционной больницы в Биробиджане пострадало от урагана
Вчера, 10:09
Мэр Череповца Роман Маслов рассказал, что заблокировано движение в районе проспекта Победы, идут ремонтные работы.
"У нас сошел сель на проспекте Победы в районе улицы Судостроительной, что полностью заблокировало движение индустриальной части города в зареченскую часть под ж/д мостом. Наши спецслужбы уже работают", - сообщил Маслов в Telegram-канале.
Он добавил, что на данный момент развернута мощная работа, применяются специальный пожарный автомобиль и пожарная насосная рукавная станция производительностью 110 литров в секунду для откачки воды из-под моста.
Филимонов уточнил, что по прогнозам синоптиков, выпадение осадков в Череповце продлится до 18.00.
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит осень
08:55
 
ПроисшествияЧереповецВологодская областьГеоргий Филимонов
 
 
