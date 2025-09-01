https://ria.ru/20250901/livan-2038937788.html

Эксперты предупредили об угрозе протестов в Ливане

Эксперты предупредили об угрозе протестов в Ливане - РИА Новости, 01.09.2025

Эксперты предупредили об угрозе протестов в Ливане

Ливан придет к эскалации, если правительство не откажется от решений, связанных с монополией на оружие в руках госструктур, ситуация может спровоцировать... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T19:47:00+03:00

2025-09-01T19:47:00+03:00

2025-09-01T19:47:00+03:00

в мире

ливан

израиль

сша

набих берри

хезболла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568261777_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_414c4cac29cd280900d47a92fe99e5bd.jpg

БЕЙРУТ, 1 сен - РИА Новости. Ливан придет к эскалации, если правительство не откажется от решений, связанных с монополией на оружие в руках госструктур, ситуация может спровоцировать протесты, поделились мнением с РИА Новости ливанские эксперты в области внутренней и региональной политики Васим Бази и Хасан Дорр. Правительство Ливана 5 августа поручило армии страны предоставить план по государственной монополии на оружие до конца 2025 года, что фактически вводит запрет на владение оружием для всех, кроме армии. Руководство "Хезболлах" назвало принятое правительством решение "огромной ошибкой" и заявило, что движение продолжит действовать, как будто никаких решений правительства не было. В своем последнем заявлении лидер шиитского сопротивления призвал власти начать интенсивные переговоры для определения стратегии по защите суверенитета Ливана от израильской агрессии, отметив, что "Хезболлах" не намерено сдавать свое оружие и считает его наличие гарантом безопасности Ливана, а те, кто настаивают на разоружении сопротивления под давлением США, по словам Касема, скорее угрожают ее безопасности. "Ливан после решений заседаний кабинета министров 5 и 7 августа встал на путь эскалации. Спикер парламента Набих Берри (также является лидером союзной "Хезболлах" шиитской партии "Амаль" - ред.) намекнул о своем раздражении и разочаровании в связи с действиями нового правительства, предупредив о нарушении хрупкого баланса в стране и обозначив границы возможного и невозможного", - сказал агентству политолог и публицист Васим Бази. Эксперт подчеркнул, что власть сама загнала себя в тупик, и единственный выход — откатить назад решения по ограничению оружия, что должно произойти уже на ближайшем заседании правительства. В противном случае, отметил Бази, министры от шиитского блока ("Амаль" и "Хезболлах") вместе с министром по делам социальной политики Фади Макки бойкотируют заседание, что поставит под сомнение его легитимность. В свою очередь, ливанский аналитик Хасан ад-Дар сообщил РИА Новости, что глава парламента и один из старейших ливанских политиков Набих Берри "коротко и ясно ударил в тревожный колокол", показав истинное положение дел в стране и уязвимость внутреннего порядка, которой пытаются воспользоваться некоторые силы. "Решения, которые будут приняты на следующем заседании правительства, напрямую скажутся на внутренней стабильности. Если они будут носить конфронтационный характер и не учтут специфику ливанских реалий, реакция (сторонников "Хезболлах" - ред.) будет жесткой. Все сценарии развития событий остаются актуальными", - добавил Дорр. В воскресенье спикер ливанского парламента Берри заявил о необходимости обсуждение в рамках национального диалога вопрос передачи оружия от движения "Хезболлах" ливанской армии в рамках конституции страны и международного права. При этом Берри раскритиковал последнее предложение США по вопросу оружия "Хезболлах", посчитав, что оно выходит за рамки требования передачи оружия государству и предлагает альтернативу заключенному в ноябре соглашению о прекращении огня с Израилем. Соглашение о прекращении огня между "Хезболлах" и Израилем вступило в силу 27 ноября 2024 года, более чем через год после того, как 8 октября 2023 года "Хезболлах" открыло так называемый "фронт поддержки сектора Газа" против Израиля.

https://ria.ru/20250828/livan-2038126225.html

https://ria.ru/20250825/izrail-2037394888.html

https://ria.ru/20250831/livan-2038629408.html

ливан

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, сша, набих берри, хезболла