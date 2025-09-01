Рейтинг@Mail.ru
Лихачев рассказал о российском предложении для Индии по плавучим АЭС - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/likhachev-2038841801.html
Лихачев рассказал о российском предложении для Индии по плавучим АЭС
Лихачев рассказал о российском предложении для Индии по плавучим АЭС - РИА Новости, 01.09.2025
Лихачев рассказал о российском предложении для Индии по плавучим АЭС
Россия предлагает Индии локализацию строительства плавучих АЭС, сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T13:26:00+03:00
2025-09-01T13:26:00+03:00
индия
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868171829_0:229:3169:2012_1920x0_80_0_0_cc4f28fa01331e5653ec99b34d17c6a9.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Россия предлагает Индии локализацию строительства плавучих АЭС, сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Мы предлагаем индийским партнерам работу и по локализации малых плавучих атомных электростанций, с учетом компетенций в судостроении, которые в Индии имеются", - сказал Лихачев журналистам.
https://ria.ru/20250901/aktsent-2038840484.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868171829_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_3773add17e15708ff10c911255da8d3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Индия, Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Лихачев рассказал о российском предложении для Индии по плавучим АЭС

Лихачев: Россия предложила Индии локализацию строительства плавучих АЭС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлексей Лихачев
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Россия предлагает Индии локализацию строительства плавучих АЭС, сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Мы предлагаем индийским партнерам работу и по локализации малых плавучих атомных электростанций, с учетом компетенций в судостроении, которые в Индии имеются", - сказал Лихачев журналистам.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Лихачев рассказал, на чем Индия делает акцент в сотрудничестве с Россией
13:21
 
ИндияРоссияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала