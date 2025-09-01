https://ria.ru/20250901/likhachev-2038841801.html
Лихачев рассказал о российском предложении для Индии по плавучим АЭС
Лихачев рассказал о российском предложении для Индии по плавучим АЭС - РИА Новости, 01.09.2025
Лихачев рассказал о российском предложении для Индии по плавучим АЭС
Россия предлагает Индии локализацию строительства плавучих АЭС, сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T13:26:00+03:00
2025-09-01T13:26:00+03:00
2025-09-01T13:26:00+03:00
индия
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868171829_0:229:3169:2012_1920x0_80_0_0_cc4f28fa01331e5653ec99b34d17c6a9.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Россия предлагает Индии локализацию строительства плавучих АЭС, сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Мы предлагаем индийским партнерам работу и по локализации малых плавучих атомных электростанций, с учетом компетенций в судостроении, которые в Индии имеются", - сказал Лихачев журналистам.
https://ria.ru/20250901/aktsent-2038840484.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868171829_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_3773add17e15708ff10c911255da8d3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Индия, Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Лихачев рассказал о российском предложении для Индии по плавучим АЭС
Лихачев: Россия предложила Индии локализацию строительства плавучих АЭС