Лихачев рассказал о российском предложении для Индии по плавучим АЭС

Лихачев рассказал о российском предложении для Индии по плавучим АЭС - РИА Новости, 01.09.2025

Лихачев рассказал о российском предложении для Индии по плавучим АЭС

Россия предлагает Индии локализацию строительства плавучих АЭС, сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 01.09.2025

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Россия предлагает Индии локализацию строительства плавучих АЭС, сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Мы предлагаем индийским партнерам работу и по локализации малых плавучих атомных электростанций, с учетом компетенций в судостроении, которые в Индии имеются", - сказал Лихачев журналистам.

