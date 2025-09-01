Рейтинг@Mail.ru
13:23 01.09.2025 (обновлено: 14:26 01.09.2025)
Индия хочет строить у себя малые АЭС вместе с Россией, заявил Лихачев
в мире
индия
россия
алексей лихачев
нарендра моди
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Индия хочет строить у себя вместе с Россией АЭС малой мощности - наземные и плавучие, а также реакторы на быстрых нейтронах, сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."В документах развития экономики Индии заложен очень амбициозный пункт - это переход от нынешних 9 гигаватт атомной энергетики к будущим 100 гигаваттам, то есть более чем в десять раз в период до 2047-2048 годов... Это подразумевает, конечно, усиление и интенсификацию сотрудничества, в первую очередь в части строительства в Индии наших реакторов", - сказал Лихачев.По его словам, премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник обозначил, в каком направлении страна хотела бы расширить повестку сотрудничества."Сегодня, например, премьер-министр Моди заявил, что хотел бы расширить повестку от строительства традиционных наших (реакторов - ред.)-"тысячников", гигаваттников, к строительству и малых атомных электростанций, как наземных, так и плавучих, так и реакторов на быстрых нейтронах", - добавил глава "Росатома".
в мире, индия, россия, алексей лихачев, нарендра моди, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Индия, Россия, Алексей Лихачев, Нарендра Моди, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Алексей Лихачев
Алексей Лихачев. Архивное фото
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Индия хочет строить у себя вместе с Россией АЭС малой мощности - наземные и плавучие, а также реакторы на быстрых нейтронах, сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"В документах развития экономики Индии заложен очень амбициозный пункт - это переход от нынешних 9 гигаватт атомной энергетики к будущим 100 гигаваттам, то есть более чем в десять раз в период до 2047-2048 годов... Это подразумевает, конечно, усиление и интенсификацию сотрудничества, в первую очередь в части строительства в Индии наших реакторов", - сказал Лихачев.
Лихачев рассказал, на чем Индия делает акцент в сотрудничестве с Россией
13:21
По его словам, премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник обозначил, в каком направлении страна хотела бы расширить повестку сотрудничества.
"Сегодня, например, премьер-министр Моди заявил, что хотел бы расширить повестку от строительства традиционных наших (реакторов - ред.)-"тысячников", гигаваттников, к строительству и малых атомных электростанций, как наземных, так и плавучих, так и реакторов на быстрых нейтронах", - добавил глава "Росатома".
Межгосударственные отношения России и Индии
Вчера, 19:26
 
