На Кубани произошел пожар на подстанции из-за падения обломков БПЛА
2025-09-01T05:08:00+03:00
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пожар на трансформаторной подстанции произошел в промзоне Кропоткина из-за падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщили в оперштабе Кубани в Telegram-канале. "В промзоне Кропоткина из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на трансформаторной подстанции. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении оперштаба. На месте работают оперативные и специальные службы.
