01.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 01.09.2025
На Кубани произошел пожар на подстанции из-за падения обломков БПЛА
специальная военная операция на украине
происшествия
кропоткин
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пожар на трансформаторной подстанции произошел в промзоне Кропоткина из-за падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщили в оперштабе Кубани в Telegram-канале. "В промзоне Кропоткина из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на трансформаторной подстанции. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении оперштаба. На месте работают оперативные и специальные службы.
кропоткин
происшествия, кропоткин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Кропоткин
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пожар на трансформаторной подстанции произошел в промзоне Кропоткина из-за падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщили в оперштабе Кубани в Telegram-канале.
"В промзоне Кропоткина из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на трансформаторной подстанции. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении оперштаба.
На месте работают оперативные и специальные службы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
