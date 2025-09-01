https://ria.ru/20250901/kuban-2038744039.html

На Кубани произошел пожар на подстанции из-за падения обломков БПЛА

На Кубани произошел пожар на подстанции из-за падения обломков БПЛА - РИА Новости, 01.09.2025

На Кубани произошел пожар на подстанции из-за падения обломков БПЛА

Пожар на трансформаторной подстанции произошел в промзоне Кропоткина из-за падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщили в оперштабе Кубани в... РИА Новости, 01.09.2025

специальная военная операция на украине

происшествия

кропоткин

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пожар на трансформаторной подстанции произошел в промзоне Кропоткина из-за падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщили в оперштабе Кубани в Telegram-канале. "В промзоне Кропоткина из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на трансформаторной подстанции. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении оперштаба. На месте работают оперативные и специальные службы.

кропоткин

