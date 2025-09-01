Рейтинг@Mail.ru
Обломки беспилотника повредили два дома на Кубани - РИА Новости, 01.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:37 01.09.2025 (обновлено: 02:18 01.09.2025)
Обломки беспилотника повредили два дома на Кубани
Обломки беспилотника повредили два дома на Кубани
В Северском районе Краснодарского края упали фрагменты сбитого дрона, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале местного оперштаба. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T01:37:00+03:00
2025-09-01T02:18:00+03:00
происшествия
северский район
краснодарский край
беспилотники
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Северском районе Краснодарского края упали фрагменты сбитого дрона, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале местного оперштаба."В поселке городского типа Ильский в двух домах выбило окна, также в одном из них поврежден забор. По третьему адресу от падения частей беспилотника загорелась трава. Пострадавших нет", — говорится в публикации.Подчеркивается, что на местах находятся работники специальных и экстренных служб.
происшествия, северский район, краснодарский край, беспилотники
Происшествия, Северский район, Краснодарский край, Беспилотники, Специальная военная операция на Украине
© РИА Новости / Сергей Батурин
© РИА Новости / Сергей Батурин
Осколки. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен РИА Новости. В Северском районе Краснодарского края упали фрагменты сбитого дрона, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале местного оперштаба.
"В поселке городского типа Ильский в двух домах выбило окна, также в одном из них поврежден забор. По третьему адресу от падения частей беспилотника загорелась трава. Пострадавших нет", — говорится в публикации.
Подчеркивается, что на местах находятся работники специальных и экстренных служб.
Алексин - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия
30 августа, 01:05
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
