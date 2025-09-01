https://ria.ru/20250901/kuban-2038730829.html
Обломки беспилотника повредили два дома на Кубани
В Северском районе Краснодарского края упали фрагменты сбитого дрона, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале местного оперштаба. РИА Новости, 01.09.2025
происшествия
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Северском районе Краснодарского края упали фрагменты сбитого дрона, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале местного оперштаба."В поселке городского типа Ильский в двух домах выбило окна, также в одном из них поврежден забор. По третьему адресу от падения частей беспилотника загорелась трава. Пострадавших нет", — говорится в публикации.Подчеркивается, что на местах находятся работники специальных и экстренных служб.
