Кассир "Крокуса" рассказала в суде, что продала билет на концерт террористу
Кассир "Крокуса" рассказала в суде, что продала билет на концерт террористу - РИА Новости, 01.09.2025
Кассир "Крокуса" рассказала в суде, что продала билет на концерт террористу
Кассир из "Крокус сити холла" в суде рассказала, что продала билет на концерт группы "Пикник" одному из террористов и проводила его до зала перед трагедией,... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T20:29:00+03:00
2025-09-01T20:29:00+03:00
2025-09-01T20:29:00+03:00
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Кассир из "Крокус сити холла" в суде рассказала, что продала билет на концерт группы "Пикник" одному из террористов и проводила его до зала перед трагедией, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "В суде она (кассир - ред.) рассказала, что продала билет с рук в день теракта одному из террористов, потом проводила его до концертного зала", - сказал собеседник агентства. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых - 19 человек, 13 из которых обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму в 68 миллионов рублей. Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.
