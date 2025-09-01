https://ria.ru/20250901/kriminal-2038328575.html

"Весь район в ужасе". Что устроила банда подростков в Уфе

"Весь район в ужасе". Что устроила банда подростков в Уфе

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Вымогательства, избиения, опасная езда на автомобилях — жители одного из микрорайонов Уфы не раз жаловались на молодежную группировку, называющую себя "ОПГ 8 Марта". Но даже после жестокой расправы над подростком, силовики, по словам его матери, долго не принимали никаких мер. О том, что спослужило толчком к расследованию, — в материале РИА Новости.Вечерняя сменаБашкирские сотрудники СК разбираются в обстоятельствах жестокого избиения 16-летнего Тимофея (имена всех несовершеннолетних изменены).Вечером 13 августа он возвращался домой после очередной смены — летом подрабатывал администратором в местном фитнес-клубе. "Около 11 часов зашел в магазин за чипсами, — рассказывает РИА Новости его мать Элина Пейсахович. — На выходе дорогу перекрыла толпа сверстников — потребовали деньги. Заявили: мол, мы знаем, что ты работаешь, у тебя есть наличные. Две женщины, проходившие мимо, вмешались, спугнули вымогателей".Подростки двинулись следом за Тимофеем. Настигли его на детской площадке. Это засняли камеры видеонаблюдения на соседнем доме. На кадрах видно, как трое отделяются от остальной компании и набрасываются на парня, избивают его руками и ногами. Какое-то время тот довольно успешно сопротивляется, но силы слишком неравны — жертву валят на землю и пинают со всех сторон.Через несколько минут появились те же две женщины, что были у магазина, и один мужчина. Подростки убежали. Взрослые помогли Тимофею подняться, довели его до дома. Мать вызвала скорую и полицию.Тематический каналВ больнице врачи диагностировали у Тимофея компрессионный перелом грудного отдела позвоночника, сотрясение головного мозга, перелом носа, многочисленные ушибы лица и туловища. В ту же ночь Элина написала заявление."Я предоставила полицейским видеозапись с места события, контакты двух свидетельниц вымогательства и избиения, имена и фамилии нападавших, поскольку сын их немного знал, — говорит она. — Время шло, но никаких мер никто почему-то не предпринимал".В местных группах и чатах, особенно районных, горячо обсуждали происшествие. Как выяснилось, эти подростки уже давно доставляют проблемы горожанам. В банде несколько десятков человек. Именуют себя "ОПГ 8 Марта" (по названию улицы), гоняют по микрорайону на автомобилях без регистрационных номеров, вымогают у сверстников и младших ребят деньги. Тех, кто отказывается платить, избивают.У банды даже был свой закрытый ТГ-канал. "Я лично писала обращения в прокуратуру, отдел по борьбе с экстремизмом и местное управление МВД, а также в мэрию, — сообщила в чате жительница района Юлия (имя изменено). — После этого одних подростков поставили на учет в КДН (комиссия по делам несовершеннолетних. — Прим. ред.), других вместе с родителями вызывали на профилактическую беседу в горадминистрацию, а ТГ-канал вскоре удалили. Однако в корне ситуацию это не изменило".Общественный резонансМежду тем мать Тимофея, так и не дождавшись внятной реакции правоохранительных органов, обратилась на местное ТВ. Лишь после телеэфира начались подвижки.Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК "Хулиганство, совершенное с применение насилия". Подозреваемых в избиении задержали и вместе с родителями доставили на допрос. По словам Элины, всю троицу оставили под подпиской о невыезде."Когда поднялась шумиха, мне прислали еще три видеозаписи, на которых эта компания избивает других школьников, в том числе девочку, — добавляет она. — Также со мной связались несколько пострадавших от банды. Причем один из них снял побои и подал заявление в полицию, но ход делу почему-то не дали".Все эти сведения и контакты потерпевших Элина передала следователям. Сейчас они устанавливают другие возможные эпизоды деятельности "ОПГ 8 Марта". Задержанным же, если вину в хулиганстве докажут, грозит до семи лет тюрьмы. Однако не исключено, что уголовное дело пополнится.Долгое восстановлениеЧто касается Тимофея, то на днях ему прооперировали нос и скоро должны перевести на реабилитацию домой. Как минимум на три месяца — постельный режим, нельзя даже садиться. Из-за перелома позвоночника состояние подростка очень пограничное, и любое неверное движение чревато тяжелыми последствиями, подчеркнули врачи."Родители двоих нападавших принесли извинения, а мать одного даже предложила материальную помощь в обмен на мировое соглашение, — добавляет Элина. — Я, разумеется, отказалась. И вообще сейчас жалею, что раньше не обращала внимания на действия этой банды, хотя в домовых чатах об этом писали давно".Кроме здоровья сына, для Элины важно, чтобы руководство колледжа, куда этим летом поступил Тимофей, пошло навстречу и разрешило ему временно находиться на домашнем обучении.

