ЦБ вводит обязательный период охлаждения по кредитам
02:46 01.09.2025 (обновлено: 09:37 01.09.2025)
ЦБ вводит обязательный период охлаждения по кредитам
С 1 сентября ЦБ вводит обязательный период охлаждения по потребительским кредитам и займам для недопущения оформления кредитов под влиянием аферистов. РИА Новости, 01.09.2025
экономика
центральный банк рф (цб рф)
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. С 1 сентября ЦБ вводит обязательный период охлаждения по потребительским кредитам и займам для недопущения оформления кредитов под влиянием аферистов.Таким образом, кредиты и займы от 50 тысяч до 200 тысяч рублей будут доступны для использования только через четыре часа после подписания договора, а более 200 тысяч рублей — через 48 часов.Период охлаждения действует при оформлении кредита онлайн, в офисе банка и даже в МФО. Он применяется и к кредитным картам при увеличении суммы займа по действующему договору или при превышении лимита.Во время действия этого периода, заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита без финансовых последствий, а проценты не начисляются. Эта мера не распространяется на кредиты и займы до 50 тысяч рублей, а также ипотечные, образовательные и автокредиты (при переводе средств продавцу автомобиля — юридическому лицу). Быстрая покупка в кредит будет возможной и при личной явке в магазин (организацию).Кроме того, отсрочка не затронет кредиты, взятые с созаемщиком или поручителями, а также при участии доверенного лица заемщика. Задержек не будет и при рефинансировании, если оно не приводит к росту суммы долга.
2025
экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ с 1 сентября вводит обязательный период охлаждения перед выдачей кредитов

Сотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. С 1 сентября ЦБ вводит обязательный период охлаждения по потребительским кредитам и займам для недопущения оформления кредитов под влиянием аферистов.

Период охлаждения — это время между подписанием договора потребительского кредита (займа) и зачислением денег на счет заемщика.

Таким образом, кредиты и займы от 50 тысяч до 200 тысяч рублей будут доступны для использования только через четыре часа после подписания договора, а более 200 тысяч рублей — через 48 часов.
Период охлаждения действует при оформлении кредита онлайн, в офисе банка и даже в МФО. Он применяется и к кредитным картам при увеличении суммы займа по действующему договору или при превышении лимита.
Во время действия этого периода, заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита без финансовых последствий, а проценты не начисляются.
Эта мера не распространяется на кредиты и займы до 50 тысяч рублей, а также ипотечные, образовательные и автокредиты (при переводе средств продавцу автомобиля — юридическому лицу). Быстрая покупка в кредит будет возможной и при личной явке в магазин (организацию).
Кроме того, отсрочка не затронет кредиты, взятые с созаемщиком или поручителями, а также при участии доверенного лица заемщика. Задержек не будет и при рефинансировании, если оно не приводит к росту суммы долга.
