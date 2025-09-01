https://ria.ru/20250901/kredity-2038736839.html
ЦБ вводит обязательный период охлаждения по кредитам
ЦБ вводит обязательный период охлаждения по кредитам - РИА Новости, 01.09.2025
ЦБ вводит обязательный период охлаждения по кредитам
С 1 сентября ЦБ вводит обязательный период охлаждения по потребительским кредитам и займам для недопущения оформления кредитов под влиянием аферистов. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T02:46:00+03:00
2025-09-01T02:46:00+03:00
2025-09-01T09:37:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/10/1515041031_40:279:1873:1310_1920x0_80_0_0_7bba23ff75d76c5e091ffd090b5c25c3.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. С 1 сентября ЦБ вводит обязательный период охлаждения по потребительским кредитам и займам для недопущения оформления кредитов под влиянием аферистов.Таким образом, кредиты и займы от 50 тысяч до 200 тысяч рублей будут доступны для использования только через четыре часа после подписания договора, а более 200 тысяч рублей — через 48 часов.Период охлаждения действует при оформлении кредита онлайн, в офисе банка и даже в МФО. Он применяется и к кредитным картам при увеличении суммы займа по действующему договору или при превышении лимита.Во время действия этого периода, заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита без финансовых последствий, а проценты не начисляются. Эта мера не распространяется на кредиты и займы до 50 тысяч рублей, а также ипотечные, образовательные и автокредиты (при переводе средств продавцу автомобиля — юридическому лицу). Быстрая покупка в кредит будет возможной и при личной явке в магазин (организацию).Кроме того, отсрочка не затронет кредиты, взятые с созаемщиком или поручителями, а также при участии доверенного лица заемщика. Задержек не будет и при рефинансировании, если оно не приводит к росту суммы долга.
https://ria.ru/20250216/kredit-1999701645.html
https://ria.ru/20250301/rossija-2002378171.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/10/1515041031_906:490:2000:1310_1920x0_80_0_0_9db7a3785c0e6ed8d6cde18fb0af8ef3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ вводит обязательный период охлаждения по кредитам
ЦБ с 1 сентября вводит обязательный период охлаждения перед выдачей кредитов
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. С 1 сентября ЦБ вводит обязательный период охлаждения по потребительским кредитам и займам для недопущения оформления кредитов под влиянием аферистов.
Период охлаждения — это время между подписанием договора потребительского кредита (займа) и зачислением денег на счет заемщика.
Таким образом, кредиты и займы от 50 тысяч до 200 тысяч рублей будут доступны для использования только через четыре часа после подписания договора, а более 200 тысяч рублей — через 48 часов.
Период охлаждения действует при оформлении кредита онлайн, в офисе банка и даже в МФО. Он применяется и к кредитным картам при увеличении суммы займа по действующему договору или при превышении лимита.
Во время действия этого периода, заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита без финансовых последствий, а проценты не начисляются.
Эта мера не распространяется на кредиты и займы до 50 тысяч рублей, а также ипотечные, образовательные и автокредиты (при переводе средств продавцу автомобиля — юридическому лицу). Быстрая покупка в кредит будет возможной и при личной явке в магазин (организацию).
Кроме того, отсрочка не затронет кредиты, взятые с созаемщиком или поручителями, а также при участии доверенного лица заемщика. Задержек не будет и при рефинансировании, если оно не приводит к росту суммы долга.