ЦБ вводит обязательный период охлаждения по кредитам

https://ria.ru/20250901/kredity-2038736839.html

С 1 сентября ЦБ вводит обязательный период охлаждения по потребительским кредитам и займам для недопущения оформления кредитов под влиянием аферистов. РИА Новости, 01.09.2025

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. С 1 сентября ЦБ вводит обязательный период охлаждения по потребительским кредитам и займам для недопущения оформления кредитов под влиянием аферистов.Таким образом, кредиты и займы от 50 тысяч до 200 тысяч рублей будут доступны для использования только через четыре часа после подписания договора, а более 200 тысяч рублей — через 48 часов.Период охлаждения действует при оформлении кредита онлайн, в офисе банка и даже в МФО. Он применяется и к кредитным картам при увеличении суммы займа по действующему договору или при превышении лимита.Во время действия этого периода, заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита без финансовых последствий, а проценты не начисляются. Эта мера не распространяется на кредиты и займы до 50 тысяч рублей, а также ипотечные, образовательные и автокредиты (при переводе средств продавцу автомобиля — юридическому лицу). Быстрая покупка в кредит будет возможной и при личной явке в магазин (организацию).Кроме того, отсрочка не затронет кредиты, взятые с созаемщиком или поручителями, а также при участии доверенного лица заемщика. Задержек не будет и при рефинансировании, если оно не приводит к росту суммы долга.

