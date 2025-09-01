https://ria.ru/20250901/koreja-2038748420.html

Южная Корея прекратила вещание "Голоса свободы" на КНДР

ТОКИО, 1 сен - РИА Новости. Южная Корея впервые с 2010 года прекратила вещание пропагандистской радиопрограммы "Голос свободы" на КНДР с целью снижения напряженности, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство обороны страны. "Министерство обороны прекратило вещание "Голоса свободы" в рамках усилий по снижению межкорейской военной напряженности", - цитирует агентство сообщение оборонного ведомства. Вещание радиопрограммы "Голос свободы" на КНДР со стороны Южной Кореи было возобновлено в 2010 году после крушения корвета "Чхонан" в Желтом море 26 марта. При инциденте судно развалилось на две части по не установленной официально причине. По мнению южнокорейских властей, корабль был потоплен торпедой КНДР. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён после вступления в должность не раз отмечал важность восстановления доверия между Севером и Югом в атмосфере мира.

