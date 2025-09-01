Рейтинг@Mail.ru
Телевидение КНДР показало репортаж о корейских солдатах в Курской области
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 01.09.2025 (обновлено: 14:56 01.09.2025)
Телевидение КНДР показало репортаж о корейских солдатах в Курской области
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Центральное телевидение КНДР показало репортаж о солдатах Корейской народной армии (КНА), внесших значительный вклад в освобождение Курской области, передает южнокорейское агентство Рёнхап. "В воскресенье вечером Корейское центральное телевидение опубликовало кадры, на которых показаны северокорейские военные, принимающие участие в военных действиях между Россией и Украиной", - говорится в сообщении. РИА Новости ознакомилось с записью эфира, которая размещена на сайте Корейского центрального телевидения. Репортаж длительностью около 25 минут рассказывает о подвигах северокорейских солдат на полях сражений и их жизни в полевых условиях. На кадрах видно, как военные, покрытые маскировочной сетью, ведут огонь, а также перевязывают раненых, находясь в подземном укрытии. В том числе в репортаже рассказывается о подвигах двух солдат КНА, 20-летнего Юн Чон Хёка и 19-летнего У Ви Хёка: попав в окружение, они пожертвовали жизнью, чтобы не сдаваться врагу. Еще один северокорейский военный, 22-летний Ли Кван Ын, получив ранение, взорвал гранату, когда увидел, что спешащие ему на помощь товарищи попали под вражеский обстрел. Согласно репортажу, многие солдаты КНА пожертвовали жизнями ради спасения своих сослуживцев, прикрывая их от атак дронов и разорвавшихся минных снарядов. В апреле начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что солдаты и офицеры армии КНДР выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - северокорейский спецназ участвовал в отражении украинского вторжения в этот регион. 21 августа Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером КНДР Ким Чен Ыном высоко оценил оказанную КНДР поддержку в ходе освобождения Курской области от войск противника. 22 августа Ким Чен Ын провел торжественную церемонию вручения государственных наград командирам и бойцам Корейской народной армии, принимавшим участие в операции. Выступая на церемонии, Ким Чен Ын подчеркнул, что партия и государство высоко ценят подвиги участников операции, которые "защитили священный авторитет и достоинство" страны.
Телевидение КНДР показало репортаж о корейских солдатах в Курской области

Рёнхап: в КНДР показали телерепортаж об освобождавших Курскую область бойцах КНА

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Центральное телевидение КНДР показало репортаж о солдатах Корейской народной армии (КНА), внесших значительный вклад в освобождение Курской области, передает южнокорейское агентство Рёнхап.
"В воскресенье вечером Корейское центральное телевидение опубликовало кадры, на которых показаны северокорейские военные, принимающие участие в военных действиях между Россией и Украиной", - говорится в сообщении.
РИА Новости ознакомилось с записью эфира, которая размещена на сайте Корейского центрального телевидения. Репортаж длительностью около 25 минут рассказывает о подвигах северокорейских солдат на полях сражений и их жизни в полевых условиях. На кадрах видно, как военные, покрытые маскировочной сетью, ведут огонь, а также перевязывают раненых, находясь в подземном укрытии.
В том числе в репортаже рассказывается о подвигах двух солдат КНА, 20-летнего Юн Чон Хёка и 19-летнего У Ви Хёка: попав в окружение, они пожертвовали жизнью, чтобы не сдаваться врагу. Еще один северокорейский военный, 22-летний Ли Кван Ын, получив ранение, взорвал гранату, когда увидел, что спешащие ему на помощь товарищи попали под вражеский обстрел.
Согласно репортажу, многие солдаты КНА пожертвовали жизнями ради спасения своих сослуживцев, прикрывая их от атак дронов и разорвавшихся минных снарядов.
В апреле начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что солдаты и офицеры армии КНДР выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - северокорейский спецназ участвовал в отражении украинского вторжения в этот регион. 21 августа Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером КНДР Ким Чен Ыном высоко оценил оказанную КНДР поддержку в ходе освобождения Курской области от войск противника. 22 августа Ким Чен Ын провел торжественную церемонию вручения государственных наград командирам и бойцам Корейской народной армии, принимавшим участие в операции. Выступая на церемонии, Ким Чен Ын подчеркнул, что партия и государство высоко ценят подвиги участников операции, которые "защитили священный авторитет и достоинство" страны.
