Ким Чен Ын проинспектировал новое производство ракет - РИА Новости, 01.09.2025
02:06 01.09.2025
Ким Чен Ын проинспектировал новое производство ракет
в мире
кндр (северная корея)
ким чен ын
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал новое производство ракет на ведущем военно-промышленном предприятии в стране, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель государственных дел КНДР, уважаемый товарищ Ким Чен Ын 31 августа осмотрел введенный в строй новый процесс комплексного производства ракет ведущего военно-промышленного предприятия, в ходе чего ознакомился с (результатами – ред.) создания (мощностей в сфере – ред.) производства ракет", - говорится в сообщении ЦТАК. Лидер КНДР отметил успешное выполнение плана страны по расширению возможностей в сфере выпуска ракет в соответствии с перспективным спросом на них в вооруженных силах. В сообщении отмечается, что Ким Чен Ын также подписал три новых плана по расширению мощностей КНДР в области производства ракет, а также соответствующий проект оборонных расходов.
кндр (северная корея)
в мире, кндр (северная корея), ким чен ын
Ким Чен Ын проинспектировал новое производство ракет

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал новое производство ракет на ведущем военно-промышленном предприятии в стране, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель государственных дел КНДР, уважаемый товарищ Ким Чен Ын 31 августа осмотрел введенный в строй новый процесс комплексного производства ракет ведущего военно-промышленного предприятия, в ходе чего ознакомился с (результатами – ред.) создания (мощностей в сфере – ред.) производства ракет", - говорится в сообщении ЦТАК.
