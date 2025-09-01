https://ria.ru/20250901/kndr-2038734157.html
Ким Чен Ын проинспектировал новое производство ракет
Ким Чен Ын проинспектировал новое производство ракет - РИА Новости, 01.09.2025
Ким Чен Ын проинспектировал новое производство ракет
Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал новое производство ракет на ведущем военно-промышленном предприятии в стране, передает Центральное телеграфное агентство... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T02:06:00+03:00
2025-09-01T02:06:00+03:00
2025-09-01T02:06:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011540218_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d15361fd64e21f86f55b568179b108b1.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал новое производство ракет на ведущем военно-промышленном предприятии в стране, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель государственных дел КНДР, уважаемый товарищ Ким Чен Ын 31 августа осмотрел введенный в строй новый процесс комплексного производства ракет ведущего военно-промышленного предприятия, в ходе чего ознакомился с (результатами – ред.) создания (мощностей в сфере – ред.) производства ракет", - говорится в сообщении ЦТАК. Лидер КНДР отметил успешное выполнение плана страны по расширению возможностей в сфере выпуска ракет в соответствии с перспективным спросом на них в вооруженных силах. В сообщении отмечается, что Ким Чен Ын также подписал три новых плана по расширению мощностей КНДР в области производства ракет, а также соответствующий проект оборонных расходов.
https://ria.ru/20250830/chen-2038444571.html
https://ria.ru/20241006/kndr-1976585265.html
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011540218_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80937c7e4a316f52f7af2198c5fb37d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), ким чен ын
В мире, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын
Ким Чен Ын проинспектировал новое производство ракет
Ким Чен Ын проинспектировал новое производство ракет на ведущем предприятии