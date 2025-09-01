https://ria.ru/20250901/kndr-2038734157.html

Ким Чен Ын проинспектировал новое производство ракет

Ким Чен Ын проинспектировал новое производство ракет - РИА Новости, 01.09.2025

Ким Чен Ын проинспектировал новое производство ракет

Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал новое производство ракет на ведущем военно-промышленном предприятии в стране, передает Центральное телеграфное агентство... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T02:06:00+03:00

2025-09-01T02:06:00+03:00

2025-09-01T02:06:00+03:00

в мире

кндр (северная корея)

ким чен ын

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011540218_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d15361fd64e21f86f55b568179b108b1.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал новое производство ракет на ведущем военно-промышленном предприятии в стране, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель государственных дел КНДР, уважаемый товарищ Ким Чен Ын 31 августа осмотрел введенный в строй новый процесс комплексного производства ракет ведущего военно-промышленного предприятия, в ходе чего ознакомился с (результатами – ред.) создания (мощностей в сфере – ред.) производства ракет", - говорится в сообщении ЦТАК. Лидер КНДР отметил успешное выполнение плана страны по расширению возможностей в сфере выпуска ракет в соответствии с перспективным спросом на них в вооруженных силах. В сообщении отмечается, что Ким Чен Ын также подписал три новых плана по расширению мощностей КНДР в области производства ракет, а также соответствующий проект оборонных расходов.

https://ria.ru/20250830/chen-2038444571.html

https://ria.ru/20241006/kndr-1976585265.html

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кндр (северная корея), ким чен ын