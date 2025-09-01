Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын выехал в Пекин - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:55 01.09.2025 (обновлено: 13:57 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/kim-2038847411.html
Ким Чен Ын выехал в Пекин
Ким Чен Ын выехал в Пекин - РИА Новости, 01.09.2025
Ким Чен Ын выехал в Пекин
Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна для официального визита в Пекин на специальном поезде в понедельник после обеда, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T13:55:00+03:00
2025-09-01T13:57:00+03:00
в мире
пекин
кндр (северная корея)
пхеньян
ким чен ын
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
вторая мировая война (1939-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895576479_0:0:1118:630_1920x0_80_0_0_bde8b8a51c07c55591f151bd6ed49572.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна для официального визита в Пекин на специальном поезде в понедельник после обеда, передает агентство Рёнхап. "Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын в понедельник после обеда выехал на своем поезде из Пхеньяна и сейчас направляется в Пекин", - пишет Рёнхап, ссылаясь на собственные источники. Согласно информации агентства, поезд лидера КНДР должен пересечь государственную границу Северной Кореи с Китаем в понедельник ночью и прибыть в Пекин уже во вторник. Лидер КНДР Ким Чен Ын отправился в Китай с официальным визитом для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. Это будет его одиннадцатый визит за границу.
https://ria.ru/20250830/chen-2038444571.html
https://ria.ru/20250830/kitay-2038416793.html
пекин
кндр (северная корея)
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895576479_126:0:1086:720_1920x0_80_0_0_2230bcb5df08ac06a24922c178dfeca7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пекин, кндр (северная корея), пхеньян, ким чен ын, 80-летие победы в великой отечественной войне, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Пекин, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Ким Чен Ын, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Вторая мировая война (1939-1945)
Ким Чен Ын выехал в Пекин

Рёнхап: Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна в Пекин на специальном поезде

© РИА Новости / Пресс-служба Администрации Приморского края | Перейти в медиабанкКим Чен Ын
Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Администрации Приморского края
Перейти в медиабанк
Ким Чен Ын. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна для официального визита в Пекин на специальном поезде в понедельник после обеда, передает агентство Рёнхап.
"Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын в понедельник после обеда выехал на своем поезде из Пхеньяна и сейчас направляется в Пекин", - пишет Рёнхап, ссылаясь на собственные источники.
Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Ким Чен Ын встретился с семьями погибших на СВО северокорейских военных
30 августа, 02:58
Согласно информации агентства, поезд лидера КНДР должен пересечь государственную границу Северной Кореи с Китаем в понедельник ночью и прибыть в Пекин уже во вторник.
Лидер КНДР Ким Чен Ын отправился в Китай с официальным визитом для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. Это будет его одиннадцатый визит за границу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Евразия без Запада: Китай покажет новый мир
30 августа, 08:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреПекинКНДР (Северная Корея)ПхеньянКим Чен Ын80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВторая мировая война (1939-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала