Ким Чен Ын выехал в Пекин
Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна для официального визита в Пекин на специальном поезде в понедельник после обеда, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна для официального визита в Пекин на специальном поезде в понедельник после обеда, передает агентство Рёнхап. "Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын в понедельник после обеда выехал на своем поезде из Пхеньяна и сейчас направляется в Пекин", - пишет Рёнхап, ссылаясь на собственные источники. Согласно информации агентства, поезд лидера КНДР должен пересечь государственную границу Северной Кореи с Китаем в понедельник ночью и прибыть в Пекин уже во вторник. Лидер КНДР Ким Чен Ын отправился в Китай с официальным визитом для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. Это будет его одиннадцатый визит за границу.
