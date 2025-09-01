В Киеве два пьяных офицера ВСУ устроили ДТП, сообщил источник

https://ria.ru/20250901/kiev-2038949164.html

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Два пьяных офицера оперативно-тактической группы "Сумы" ВСУ стали виновниками ДТП в Киеве: их автомобиль на огромной скорости врезался в другую машину, столкнув ее в кювет, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В эти выходные двое офицеров оперативно-тактической группы "Сумы" на своем автомобиле Volkswagen Golf, кстати, купленном на деньги волонтеров, спровоцировали пьяное ДТП в Киеве", - сказал собеседник агентства. По его словам, автомобиль военных с номером BM9743EK (регион Сумы и Сумская область) на огромной скорости въехал в движущийся в попутном направлении Daewoo Lanos, после чего последний вылетел в кювет. Отмечается, что военнослужащие ВСУ были пьяны, добавил собеседник агентства. "Ни для кого не секрет, что украинское командование не любит появляться на передовой, предпочитая отсиживаться в штабах. Однако и в тылу ряд офицеров частенько злоупотребляет служебным положением и покидает расположение этих штабов", - добавил он.

