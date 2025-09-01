Рейтинг@Mail.ru
В Киеве два пьяных офицера ВСУ устроили ДТП, сообщил источник - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:04 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/kiev-2038949164.html
В Киеве два пьяных офицера ВСУ устроили ДТП, сообщил источник
В Киеве два пьяных офицера ВСУ устроили ДТП, сообщил источник - РИА Новости, 01.09.2025
В Киеве два пьяных офицера ВСУ устроили ДТП, сообщил источник
Два пьяных офицера оперативно-тактической группы "Сумы" ВСУ стали виновниками ДТП в Киеве: их автомобиль на огромной скорости врезался в другую машину, столкнув РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T21:04:00+03:00
2025-09-01T21:04:00+03:00
в мире
киев
сумы
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/72/1441237280_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7e60d283e16bf0412f2b56cbb677d230.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Два пьяных офицера оперативно-тактической группы "Сумы" ВСУ стали виновниками ДТП в Киеве: их автомобиль на огромной скорости врезался в другую машину, столкнув ее в кювет, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В эти выходные двое офицеров оперативно-тактической группы "Сумы" на своем автомобиле Volkswagen Golf, кстати, купленном на деньги волонтеров, спровоцировали пьяное ДТП в Киеве", - сказал собеседник агентства. По его словам, автомобиль военных с номером BM9743EK (регион Сумы и Сумская область) на огромной скорости въехал в движущийся в попутном направлении Daewoo Lanos, после чего последний вылетел в кювет. Отмечается, что военнослужащие ВСУ были пьяны, добавил собеседник агентства. "Ни для кого не секрет, что украинское командование не любит появляться на передовой, предпочитая отсиживаться в штабах. Однако и в тылу ряд офицеров частенько злоупотребляет служебным положением и покидает расположение этих штабов", - добавил он.
https://ria.ru/20250901/ukraina-2038948819.html
киев
сумы
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/72/1441237280_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f4e4b64bcf93127c7458d1d0cef1e77c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, сумы, сумская область, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Сумы, Сумская область, Вооруженные силы Украины
В Киеве два пьяных офицера ВСУ устроили ДТП, сообщил источник

В Киеве два пьяных офицера группы "Сумы" ВСУ стали виновниками ДТП

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники Украинской полиции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Два пьяных офицера оперативно-тактической группы "Сумы" ВСУ стали виновниками ДТП в Киеве: их автомобиль на огромной скорости врезался в другую машину, столкнув ее в кювет, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В эти выходные двое офицеров оперативно-тактической группы "Сумы" на своем автомобиле Volkswagen Golf, кстати, купленном на деньги волонтеров, спровоцировали пьяное ДТП в Киеве", - сказал собеседник агентства.
По его словам, автомобиль военных с номером BM9743EK (регион Сумы и Сумская область) на огромной скорости въехал в движущийся в попутном направлении Daewoo Lanos, после чего последний вылетел в кювет. Отмечается, что военнослужащие ВСУ были пьяны, добавил собеседник агентства.
"Ни для кого не секрет, что украинское командование не любит появляться на передовой, предпочитая отсиживаться в штабах. Однако и в тылу ряд офицеров частенько злоупотребляет служебным положением и покидает расположение этих штабов", - добавил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Украинские военные перестали верить в победу, считает источник
Вчера, 21:01
 
В миреКиевСумыСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала