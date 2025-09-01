Рейтинг@Mail.ru
Хуситы заявили об атаке на израильский танкер в Красном море
09:43 01.09.2025 (обновлено: 14:31 01.09.2025)
Хуситы заявили об атаке на израильский танкер в Красном море
Хуситы заявили об атаке на израильский танкер в Красном море - РИА Новости, 01.09.2025
Хуситы заявили об атаке на израильский танкер в Красном море
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что поразило баллистической ракетой израильский нефтяной танкер в РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T09:43:00+03:00
2025-09-01T14:31:00+03:00
в мире
красное море
йемен
сана
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ДОХА, 1 сен - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что поразило баллистической ракетой израильский нефтяной танкер в Красном море, расширив операции на его северную часть. "Наши военно-морские силы атаковали израильский нефтяной танкер Scarlet Ray в северной части Красного моря", - говорится в заявлении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале. "Военно-морская операция была проведена с использованием баллистической ракеты, которая привела к прямому попаданию в сионистское судно", - отмечается в сообщении. Хуситы заявили, что продолжат поддерживать палестинский народ, препятствуя израильскому судоходству или заходу в оккупированные палестинские порты. Нападение на судно случилось после того, как в минувшие выходные хуситы подтвердили гибель бывшего премьер-министра их правительства и десятка министров в результате израильской бомбардировки столицы Йемена Саны.
https://ria.ru/20250831/netanyakhu-2038652798.html
красное море
йемен
сана
в мире, красное море, йемен, сана, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Красное море, Йемен, Сана, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Хуситы заявили об атаке на израильский танкер в Красном море

Хуситы заявили о поражении израильского нефтяного танкера в Красном море

ДОХА, 1 сен - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что поразило баллистической ракетой израильский нефтяной танкер в Красном море, расширив операции на его северную часть.
"Наши военно-морские силы атаковали израильский нефтяной танкер Scarlet Ray в северной части Красного моря", - говорится в заявлении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале.
"Военно-морская операция была проведена с использованием баллистической ракеты, которая привела к прямому попаданию в сионистское судно", - отмечается в сообщении.
Хуситы заявили, что продолжат поддерживать палестинский народ, препятствуя израильскому судоходству или заходу в оккупированные палестинские порты.
Нападение на судно случилось после того, как в минувшие выходные хуситы подтвердили гибель бывшего премьер-министра их правительства и десятка министров в результате израильской бомбардировки столицы Йемена Саны.
Нетаньяху заявил о ликвидации большей части правительства хуситов
Вчера, 13:58
 
В миреКрасное мореЙеменСанаАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
