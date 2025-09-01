https://ria.ru/20250901/khusity-2038779265.html
Хуситы заявили об атаке на израильский танкер в Красном море
ДОХА, 1 сен - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что поразило баллистической ракетой израильский нефтяной танкер в Красном море, расширив операции на его северную часть. "Наши военно-морские силы атаковали израильский нефтяной танкер Scarlet Ray в северной части Красного моря", - говорится в заявлении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале. "Военно-морская операция была проведена с использованием баллистической ракеты, которая привела к прямому попаданию в сионистское судно", - отмечается в сообщении. Хуситы заявили, что продолжат поддерживать палестинский народ, препятствуя израильскому судоходству или заходу в оккупированные палестинские порты. Нападение на судно случилось после того, как в минувшие выходные хуситы подтвердили гибель бывшего премьер-министра их правительства и десятка министров в результате израильской бомбардировки столицы Йемена Саны.
