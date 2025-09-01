Рейтинг@Mail.ru
Экс-губернатор Сахалина содержит храм при колонии, в которой сидит - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:21 01.09.2025 (обновлено: 10:25 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/khram--2038765949.html
Экс-губернатор Сахалина содержит храм при колонии, в которой сидит
Экс-губернатор Сахалина содержит храм при колонии, в которой сидит - РИА Новости, 01.09.2025
Экс-губернатор Сахалина содержит храм при колонии, в которой сидит
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин содержит храм при исправительной колонии, в которой отбывает срок за взяточничество, следует из... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T08:21:00+03:00
2025-09-01T10:25:00+03:00
сахалин
хабаровский край
александр хорошавин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153328/70/1533287078_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_12905f72ee8cbde2726a3d79b1c1f71c.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин содержит храм при исправительной колонии, в которой отбывает срок за взяточничество, следует из судебных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Хорошавин &lt;…&gt; взял на себя ответственность по обслуживанию и содержанию храма Усекновения главы Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна при исправительной колонии", — говорится в материалах. В феврале 2013 года Южно-Сахалинский городской суд приговорил Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима, оштрафовал его на 500 миллионов рублей и лишил государственных наград. А в 2022-м по второму делу о взяточничестве он получил в общей сложности 15 лет лишения свободы и штраф в 500 миллионов. Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края.
https://ria.ru/20250830/prigovor-2038457735.html
https://ria.ru/20250828/srok-2038162838.html
сахалин
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153328/70/1533287078_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_50229f1b9e81427c93b6a1ceec2e085d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сахалин, хабаровский край, александр хорошавин, общество
Сахалин, Хабаровский край, Александр Хорошавин, Общество
Экс-губернатор Сахалина содержит храм при колонии, в которой сидит

Экс-губернатор Сахалина Хорошавин содержит храм при колонии, в которой сидит

© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанкАлександр Хорошавин
Александр Хорошавин - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в медиабанк
Александр Хорошавин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин содержит храм при исправительной колонии, в которой отбывает срок за взяточничество, следует из судебных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Хорошавин <…> взял на себя ответственность по обслуживанию и содержанию храма Усекновения главы Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна при исправительной колонии", — говорится в материалах.
Бывший начальник управления планирования связи главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин в 235-м гарнизонном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Оглоблину огласят приговор по делу о получении взятки 2 сентября
30 августа, 07:23
В феврале 2013 года Южно-Сахалинский городской суд приговорил Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима, оштрафовал его на 500 миллионов рублей и лишил государственных наград. А в 2022-м по второму делу о взяточничестве он получил в общей сложности 15 лет лишения свободы и штраф в 500 миллионов.
Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края.
Дмитрий Наумов - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Мэру Владимира грозит срок до 15 лет за взятку
28 августа, 18:31
 
СахалинХабаровский крайАлександр ХорошавинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала