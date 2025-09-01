https://ria.ru/20250901/khram--2038765949.html

Экс-губернатор Сахалина содержит храм при колонии, в которой сидит

Экс-губернатор Сахалина содержит храм при колонии, в которой сидит - РИА Новости, 01.09.2025

Экс-губернатор Сахалина содержит храм при колонии, в которой сидит

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин содержит храм при исправительной колонии, в которой отбывает срок за взяточничество, следует из... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T08:21:00+03:00

2025-09-01T08:21:00+03:00

2025-09-01T10:25:00+03:00

сахалин

хабаровский край

александр хорошавин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153328/70/1533287078_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_12905f72ee8cbde2726a3d79b1c1f71c.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин содержит храм при исправительной колонии, в которой отбывает срок за взяточничество, следует из судебных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Хорошавин <…> взял на себя ответственность по обслуживанию и содержанию храма Усекновения главы Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна при исправительной колонии", — говорится в материалах. В феврале 2013 года Южно-Сахалинский городской суд приговорил Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима, оштрафовал его на 500 миллионов рублей и лишил государственных наград. А в 2022-м по второму делу о взяточничестве он получил в общей сложности 15 лет лишения свободы и штраф в 500 миллионов. Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края.

https://ria.ru/20250830/prigovor-2038457735.html

https://ria.ru/20250828/srok-2038162838.html

сахалин

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сахалин, хабаровский край, александр хорошавин, общество