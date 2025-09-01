https://ria.ru/20250901/khram--2038765949.html
Экс-губернатор Сахалина содержит храм при колонии, в которой сидит
Экс-губернатор Сахалина содержит храм при колонии, в которой сидит - РИА Новости, 01.09.2025
Экс-губернатор Сахалина содержит храм при колонии, в которой сидит
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин содержит храм при исправительной колонии, в которой отбывает срок за взяточничество, следует из... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T08:21:00+03:00
2025-09-01T08:21:00+03:00
2025-09-01T10:25:00+03:00
сахалин
хабаровский край
александр хорошавин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153328/70/1533287078_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_12905f72ee8cbde2726a3d79b1c1f71c.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин содержит храм при исправительной колонии, в которой отбывает срок за взяточничество, следует из судебных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Хорошавин <…> взял на себя ответственность по обслуживанию и содержанию храма Усекновения главы Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна при исправительной колонии", — говорится в материалах. В феврале 2013 года Южно-Сахалинский городской суд приговорил Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима, оштрафовал его на 500 миллионов рублей и лишил государственных наград. А в 2022-м по второму делу о взяточничестве он получил в общей сложности 15 лет лишения свободы и штраф в 500 миллионов. Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края.
https://ria.ru/20250830/prigovor-2038457735.html
https://ria.ru/20250828/srok-2038162838.html
сахалин
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153328/70/1533287078_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_50229f1b9e81427c93b6a1ceec2e085d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин, хабаровский край, александр хорошавин, общество
Сахалин, Хабаровский край, Александр Хорошавин, Общество
Экс-губернатор Сахалина содержит храм при колонии, в которой сидит
Экс-губернатор Сахалина Хорошавин содержит храм при колонии, в которой сидит