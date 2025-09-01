https://ria.ru/20250901/khotsenko-2038898334.html

Хоценко открыл обновленный участок трассы Р-254 "Иртыш" в Омской области

ОМСК, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Виталий Хоценко и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков открыли движение по обновленному участку трассы Р-254 "Иртыш" в Омской области, сообщили в пресс-службе правительства и губернатора региона. Омск с рабочим визитом посетил руководитель Росавтодора Роман Новиков. Совместно с губернатором Омской области Виталием Хоценко они обсудили ряд вопросов и приняли участие в церемонии открытия движения на участке федеральной трассы. Новый четырехполосный участок с 781-го по 791-й километр повысит транспортную доступность Омска и безопасность движения. Дорога соответствует современным требованиям — четырехполосное движение, новые разворотные петли, барьерные ограждения, освещение и разметка термопластиком. "Губернатор Омской области Виталий Хоценко и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков приняли участие в церемонии открытия движения на участке федеральной трассы Р-254 "Иртыш" протяженностью почти 10 километров. Южный обход Омска является важным звеном транспортной сети региона, обеспечивающим удобный и безопасный проезд для жителей и транзитного потока. Капитально отремонтированный участок объезда города захватывает территорию трех муниципальных районов – Азовского, Марьяновского, Омского", – сообщили в пресс-службе. Капитальный ремонт завершен с опережением сроков — благодаря своевременному федеральному финансированию и профессиональной работе подрядчиков. Роман Новиков отметил, что разделение потоков исключает выезд на встречную полосу и устраняет одну из главных причин тяжелых аварий. Глава Росавтодора также поблагодарил руководство региона за содействие в организации дорожных работ. Обновленная дорога соответствует современным требованиям: четырехполосное движение с увеличением ширины проезжей части более чем в 2 раза, новые разворотные петли, барьерные ограждения, освещение и разметка термопластиком создают комфортные условия и снижают риск аварий.

