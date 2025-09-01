https://ria.ru/20250901/khimki-2038922957.html

Школу №8 в подмосковных Химках открыли после капремонта

Школу №8 в подмосковных Химках открыли после капремонта - РИА Новости, 01.09.2025

Школу №8 в подмосковных Химках открыли после капремонта

Здание школы №8 открыли в подмосковных Химках после капитального ремонта, учебный год в обновленных классах учреждения встретили свыше 700 учеников, сообщает... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T18:34:00+03:00

2025-09-01T18:34:00+03:00

2025-09-01T18:34:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

школы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038922285_0:46:1280:766_1920x0_80_0_0_d6fdb5d53fdb004c7860b833e16d254c.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Здание школы №8 открыли в подмосковных Химках после капитального ремонта, учебный год в обновленных классах учреждения встретили свыше 700 учеников, сообщает пресс-служба администрации горокруга. Площадь образовательного учреждения – около 4 тысяч квадратных метров. Ремонт провели на всей территории школы. Строители полностью обновили корпус и фасад здания, провели перепланировку внутренних помещений, благоустроили прилегающую территорию. Специалисты сохранили архитектурные особенности и облик здания. Теперь каждый этаж школы тематически оформлен в формате школьного музея. С Днем знаний учеников и учителей поздравили глава городского округа Химки Елена Землякова, депутат Госдумы Ирина Роднина, депутат Мособлдумы Михаил Раев, представители управления по образованию и городской прокуратуры, почетные жители округа. После торжественной линейки для гостей провели экскурсию по обновленному зданию. "Мы живем в замечательное время, когда перед каждым из нас открыты огромные возможности. Наша задача – сделать все возможное, чтобы каждый ребенок смог реализовать свой потенциал. Продолжаем делать все, чтобы наши школы были современными, оснащенными всем необходимым для обучения и развития", – обратилась к собравшимся Землякова, ее слова приводит пресс-служба. Всего в этом году в образовательных учреждениях Химок будут учиться более 50 тысяч детей, среди них – более 3 тысяч первоклассников.

https://ria.ru/20250901/khimki-2038904133.html

химки (городской округ в московской области)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

химки (городской округ в московской области), школы