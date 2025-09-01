Рейтинг@Mail.ru
Школу №8 в подмосковных Химках открыли после капремонта
Школу №8 в подмосковных Химках открыли после капремонта
Школу №8 в подмосковных Химках открыли после капремонта
Школу №8 в подмосковных Химках открыли после капремонта
Здание школы №8 открыли в подмосковных Химках после капитального ремонта, учебный год в обновленных классах учреждения встретили свыше 700 учеников, сообщает... РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Здание школы №8 открыли в подмосковных Химках после капитального ремонта, учебный год в обновленных классах учреждения встретили свыше 700 учеников, сообщает пресс-служба администрации горокруга. Площадь образовательного учреждения – около 4 тысяч квадратных метров. Ремонт провели на всей территории школы. Строители полностью обновили корпус и фасад здания, провели перепланировку внутренних помещений, благоустроили прилегающую территорию. Специалисты сохранили архитектурные особенности и облик здания. Теперь каждый этаж школы тематически оформлен в формате школьного музея. С Днем знаний учеников и учителей поздравили глава городского округа Химки Елена Землякова, депутат Госдумы Ирина Роднина, депутат Мособлдумы Михаил Раев, представители управления по образованию и городской прокуратуры, почетные жители округа. После торжественной линейки для гостей провели экскурсию по обновленному зданию. "Мы живем в замечательное время, когда перед каждым из нас открыты огромные возможности. Наша задача – сделать все возможное, чтобы каждый ребенок смог реализовать свой потенциал. Продолжаем делать все, чтобы наши школы были современными, оснащенными всем необходимым для обучения и развития", – обратилась к собравшимся Землякова, ее слова приводит пресс-служба. Всего в этом году в образовательных учреждениях Химок будут учиться более 50 тысяч детей, среди них – более 3 тысяч первоклассников.
Школу №8 в подмосковных Химках открыли после капремонта

После капитального ремонта вновь открылась школа №8 в Химках

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Здание школы №8 открыли в подмосковных Химках после капитального ремонта, учебный год в обновленных классах учреждения встретили свыше 700 учеников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Площадь образовательного учреждения – около 4 тысяч квадратных метров. Ремонт провели на всей территории школы. Строители полностью обновили корпус и фасад здания, провели перепланировку внутренних помещений, благоустроили прилегающую территорию. Специалисты сохранили архитектурные особенности и облик здания. Теперь каждый этаж школы тематически оформлен в формате школьного музея.
С Днем знаний учеников и учителей поздравили глава городского округа Химки Елена Землякова, депутат Госдумы Ирина Роднина, депутат Мособлдумы Михаил Раев, представители управления по образованию и городской прокуратуры, почетные жители округа. После торжественной линейки для гостей провели экскурсию по обновленному зданию.
"Мы живем в замечательное время, когда перед каждым из нас открыты огромные возможности. Наша задача – сделать все возможное, чтобы каждый ребенок смог реализовать свой потенциал. Продолжаем делать все, чтобы наши школы были современными, оснащенными всем необходимым для обучения и развития", – обратилась к собравшимся Землякова, ее слова приводит пресс-служба.
Всего в этом году в образовательных учреждениях Химок будут учиться более 50 тысяч детей, среди них – более 3 тысяч первоклассников.
