Обновленный корпус гимназии №23 открыли в подмосковных Химках

Обновленный корпус гимназии №23 открыли в подмосковных Химках

2025-09-01T17:06:00+03:00

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В понедельник в подмосковных Химках торжественно открыли после капитального ремонта один из корпусов гимназии №23, в котором будут учиться 250 школьников начальных классов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В гимназии отремонтировали фасад здания и кровлю, заменили инженерные сети, окна и двери. Также специалисты установили новую сантехнику, обновили входную группу и благоустроили прилегающую территорию. В обновленном корпусе предусмотрели все: начиная от гардероба, где ребята смогут оставлять верхнюю одежду и обувь, и заканчивая рекреациями, где можно отдохнуть и пообщаться в перерывах между уроками. Кроме того, в гимназии сформирован математический класс, где ученики смогут углубленно изучать предмет с первых лет обучения. На торжественном открытии корпуса присутствовали депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, муниципальные депутаты Руслан Шаипов и Алексей Федоров. В День знаний в округе также открыли новый детский сад в деревне Юрлово. Дошкольное отделение школы №19 стало первым детским садом на территории ЖК "Пятницкие Луга". Трехэтажное здание на 350 мест рассчитано на 14 групп.

