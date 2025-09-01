Рейтинг@Mail.ru
Обновленный корпус гимназии №23 открыли в подмосковных Химках - РИА Новости, 01.09.2025
17:06 01.09.2025
Обновленный корпус гимназии №23 открыли в подмосковных Химках
Обновленный корпус гимназии №23 открыли в подмосковных Химках - РИА Новости, 01.09.2025
Обновленный корпус гимназии №23 открыли в подмосковных Химках
В понедельник в подмосковных Химках торжественно открыли после капитального ремонта один из корпусов гимназии №23, в котором будут учиться 250 школьников... РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В понедельник в подмосковных Химках торжественно открыли после капитального ремонта один из корпусов гимназии №23, в котором будут учиться 250 школьников начальных классов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В гимназии отремонтировали фасад здания и кровлю, заменили инженерные сети, окна и двери. Также специалисты установили новую сантехнику, обновили входную группу и благоустроили прилегающую территорию. В обновленном корпусе предусмотрели все: начиная от гардероба, где ребята смогут оставлять верхнюю одежду и обувь, и заканчивая рекреациями, где можно отдохнуть и пообщаться в перерывах между уроками. Кроме того, в гимназии сформирован математический класс, где ученики смогут углубленно изучать предмет с первых лет обучения. На торжественном открытии корпуса присутствовали депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, муниципальные депутаты Руслан Шаипов и Алексей Федоров. В День знаний в округе также открыли новый детский сад в деревне Юрлово. Дошкольное отделение школы №19 стало первым детским садом на территории ЖК "Пятницкие Луга". Трехэтажное здание на 350 мест рассчитано на 14 групп.
Обновленный корпус гимназии №23 открыли в подмосковных Химках

В Химках открыли обновленный корпус гимназии №23

© Фото предоставлено пресс-службой администрации ХимокОткрытие обновленного корпуса гимназии №23 в Химках
Открытие обновленного корпуса гимназии №23 в Химках - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Химок
Открытие обновленного корпуса гимназии №23 в Химках
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В понедельник в подмосковных Химках торжественно открыли после капитального ремонта один из корпусов гимназии №23, в котором будут учиться 250 школьников начальных классов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В гимназии отремонтировали фасад здания и кровлю, заменили инженерные сети, окна и двери. Также специалисты установили новую сантехнику, обновили входную группу и благоустроили прилегающую территорию.
В обновленном корпусе предусмотрели все: начиная от гардероба, где ребята смогут оставлять верхнюю одежду и обувь, и заканчивая рекреациями, где можно отдохнуть и пообщаться в перерывах между уроками.
Кроме того, в гимназии сформирован математический класс, где ученики смогут углубленно изучать предмет с первых лет обучения.
На торжественном открытии корпуса присутствовали депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, муниципальные депутаты Руслан Шаипов и Алексей Федоров.
В День знаний в округе также открыли новый детский сад в деревне Юрлово. Дошкольное отделение школы №19 стало первым детским садом на территории ЖК "Пятницкие Луга". Трехэтажное здание на 350 мест рассчитано на 14 групп.
Глава Химок приняла участие в акции "Собери ребенка в школу"
Вчера, 12:12
Глава Химок приняла участие в акции "Собери ребенка в школу"
Заголовок открываемого материала