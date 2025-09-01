https://ria.ru/20250901/kazaki-2038919352.html

Казачий бакалавриат МГУТУ отметил День знаний

В главном здании МГУТУ им. К.Г.Разумовского состоялось празднование Дня знаний и Дня российского казачества для казачьего бакалавриата. Торжественное событие собрало более 100 студентов первого курса и казачьей сотни, представленной старшекурсниками. Об этом сообщает портал "Российское казачество".Начальник департамента обеспечения деятельности Совета при Президенте РФ по делам казачества управления Президента РФ по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции Валерий Медведев от имени председателя Совета Президента РФ по делам казачества Дмитрия Миронова поприветствовал студентов казачьего бакалавриата и поздравил с началом нового учебного года. Он напомнил, что в нынешних событиях особенно важно знать и помнить историю, которая сплачивала народы России, и отстаивать ее интересы на мировой арене. "Казак грамотный, выученный – это уже гражданин не просто на бумаге, а человек, который подбивает историческую ценность казачества, но и тот, кто самостоятельно уже представляет Россию, где бы то ни было", – подчеркнул Валерий Медведев. Также с началом нового учебного года будущих атаманов и ученых мужей от лица министра науки и высшего образования Валерия Фалькова поздравила его заместитель Ольга Петрова. Она пожелала, чтобы каждый день студенчества был насыщен знаниями, которые с уверенностью можно будет применить в своей взрослой жизни. "Здорово, что вы поступили в наш Первый казачий университет. Это точно была нелегкая задача, но вы с ней справились. Студенчество – это счастливое время и уникальный путь. Путь, который закладывает фундамент вашего дальнейшего развития", – отметила замминистра. Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов в своем поздравлении с Днем российского казачества и Днем знаний подчеркнул, что в этот день всех казаков, всех студентов объединяет вера православная и знания, которые поведут всех в будущее. "А наше будущее – это вы. Именно вы – наш настоящий кадровый резерв. Вы наши лидеры. Наши атаманы, командиры, наши казачки, которые также будут всегда рядом. Именно за вами пойдут люди. И я уверен, что у российского казачества, у нашей страны в целом большое, великое будущее благодаря вам. Я желаю вам и вашим семьям Божьей помощи, успеха в учебе, в труде", – подчеркнул Виталий Кузнецов. Кроме того, атаман Всероссийского казачьего общества отметил МГУТУ наградным крестом "За заслуги перед казачеством России" I степени. "Данная награда впервые вручается образовательному учреждению. Это высшая степень, которой может награждаться коллектив", – уточнил Виталий Кузнецов. Ректор Первого казачьего университета Арсений Миронов поприветствовал новых студентов и поздравил всех с 1 сентября, а также отметил значимость присутствия в этот день представителя Министерства науки и высшего образования. По его словам, это показатель того, что МГУТУ является ценным проектом и правильным вектором в развитии Ассоциации казачьих вузов. "Казачий бакалавриат – это лицо и сердце нашего университета. Это большое количество умных людей, профессоров, преподавателей, организаторов науки, методологов, священников вкладывает свои силы, свою любовь в то, чтобы казачий бакалавриат стал действительно кузницей интеллектуального спецназа для нужд нашего казачества", – подчеркнул он. Также Арсений Миронов выразил намерение открыть в ближайшем будущем новые направления в казачьем образовании. На данный момент в вузе можно получить образование на 7 факультетах по разным направлениям: госмуниципальное управление, педагогика, история и этнография, журналистика и многие другие.

