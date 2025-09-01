https://ria.ru/20250901/kamchatka-2038737529.html
На Камчатке зафиксировали 16 афтершоков
На Камчатке зафиксировали 16 афтершоков - РИА Новости, 01.09.2025
На Камчатке зафиксировали 16 афтершоков
Шестнадцать афтершоков магнитудой до 5,1 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T02:57:00+03:00
2025-09-01T02:57:00+03:00
2025-09-01T02:57:00+03:00
камчатка
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_f9ddf67912731eff9468cdb25a8f6fc8.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен – РИА Новости. Шестнадцать афтершоков магнитудой до 5,1 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. "За сутки произошли 16 афтершоков магнитудой от 3,7 до 5,1", - говорится в сообщении. Сутками ранее сейсмологи зарегистрировали 14 афтершоков. В ведомстве уточнили, что в населённых пунктах региона подземные толчки ощущались один раз. На Камчатке не утихает и вулканическая активность. "Ученые фиксируют активность вулкана Камбального, а также вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – подчеркнули в главке. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона с 14 августа в крае введён режим ЧС природного характера в связи с повышенной геологической активностью.
https://ria.ru/20250829/kamchatka-2038230433.html
https://ria.ru/20250825/effekt-2037432333.html
камчатка
россия
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_624:0:3355:2048_1920x0_80_0_0_a77d258f982778c5c3db45d6508ad63f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, общество
Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Общество
На Камчатке зафиксировали 16 афтершоков
На Камчатке зафиксировали 16 афтершоков магнитудой до 5,1