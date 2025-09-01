https://ria.ru/20250901/kadyrov-2038913784.html

СБУ заочно предъявила обвинения Кадырову

Служба безопасности Украины заявила в понедельник, что заочно предъявила новые обвинения главе Чечни Рамзану Кадырову.

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в понедельник, что заочно предъявила новые обвинения главе Чечни Рамзану Кадырову. "Следователи Службы безопасности заочно сообщили Кадырову о подозрении по статье 438 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение законов и обычаев войны" - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. СБУ в ноябре 2022 года объявила Кадырова в розыск. Согласно данным базы ведомства, ему инкриминируются две статьи, в том числе "ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий". Согласно Уголовному кодексу Украины, она предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Позже глава Чечни отреагировал на действия СБУ, отметив, что "уже пару раз бывал на Украине" и не заметил, чтобы кто-то занимался его поимкой. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

