Рейтинг@Mail.ru
СБУ заочно предъявила обвинения Кадырову - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/kadyrov-2038913784.html
СБУ заочно предъявила обвинения Кадырову
СБУ заочно предъявила обвинения Кадырову - РИА Новости, 01.09.2025
СБУ заочно предъявила обвинения Кадырову
Служба безопасности Украины заявила в понедельник, что заочно предъявила новые обвинения главе Чечни Рамзану Кадырову. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T17:43:00+03:00
2025-09-01T17:43:00+03:00
в мире
украина
россия
рамзан кадыров
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033919038_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_c5ca81e8adfccc530013d663285826ab.jpg
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в понедельник, что заочно предъявила новые обвинения главе Чечни Рамзану Кадырову. "Следователи Службы безопасности заочно сообщили Кадырову о подозрении по статье 438 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение законов и обычаев войны" - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. СБУ в ноябре 2022 года объявила Кадырова в розыск. Согласно данным базы ведомства, ему инкриминируются две статьи, в том числе "ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий". Согласно Уголовному кодексу Украины, она предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Позже глава Чечни отреагировал на действия СБУ, отметив, что "уже пару раз бывал на Украине" и не заметил, чтобы кто-то занимался его поимкой. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20250814/obvineniya-2035296711.html
https://ria.ru/20250613/timati-2022630085.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033919038_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_a03acf542aaa17d6a72ad644cb236e31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, рамзан кадыров, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Рамзан Кадыров, Служба безопасности Украины
СБУ заочно предъявила обвинения Кадырову

СБУ заочно предъявила обвинения главе Чечни Кадырову

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в понедельник, что заочно предъявила новые обвинения главе Чечни Рамзану Кадырову.
"Следователи Службы безопасности заочно сообщили Кадырову о подозрении по статье 438 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение законов и обычаев войны" - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
СБУ заочно предъявила обвинения Медведчуку
14 августа, 15:45
СБУ в ноябре 2022 года объявила Кадырова в розыск. Согласно данным базы ведомства, ему инкриминируются две статьи, в том числе "ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий". Согласно Уголовному кодексу Украины, она предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Позже глава Чечни отреагировал на действия СБУ, отметив, что "уже пару раз бывал на Украине" и не заметил, чтобы кто-то занимался его поимкой.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Тимур Юнусов - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
СБУ заочно предъявила обвинения Тимати
13 июня, 11:56
 
В миреУкраинаРоссияРамзан КадыровСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала