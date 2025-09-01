https://ria.ru/20250901/kadyrov-2038913784.html
СБУ заочно предъявила обвинения Кадырову
СБУ заочно предъявила обвинения Кадырову - РИА Новости, 01.09.2025
СБУ заочно предъявила обвинения Кадырову
Служба безопасности Украины заявила в понедельник, что заочно предъявила новые обвинения главе Чечни Рамзану Кадырову. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T17:43:00+03:00
2025-09-01T17:43:00+03:00
2025-09-01T17:43:00+03:00
в мире
украина
россия
рамзан кадыров
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033919038_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_c5ca81e8adfccc530013d663285826ab.jpg
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в понедельник, что заочно предъявила новые обвинения главе Чечни Рамзану Кадырову. "Следователи Службы безопасности заочно сообщили Кадырову о подозрении по статье 438 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение законов и обычаев войны" - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. СБУ в ноябре 2022 года объявила Кадырова в розыск. Согласно данным базы ведомства, ему инкриминируются две статьи, в том числе "ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий". Согласно Уголовному кодексу Украины, она предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Позже глава Чечни отреагировал на действия СБУ, отметив, что "уже пару раз бывал на Украине" и не заметил, чтобы кто-то занимался его поимкой. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20250814/obvineniya-2035296711.html
https://ria.ru/20250613/timati-2022630085.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033919038_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_a03acf542aaa17d6a72ad644cb236e31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, рамзан кадыров, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Рамзан Кадыров, Служба безопасности Украины
СБУ заочно предъявила обвинения Кадырову
СБУ заочно предъявила обвинения главе Чечни Кадырову