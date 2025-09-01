Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии прокомментировали отключение кабеля Estlink 1 - РИА Новости, 01.09.2025
11:37 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/kabel-2038808212.html
В Финляндии прокомментировали отключение кабеля Estlink 1
В Финляндии прокомментировали отключение кабеля Estlink 1 - РИА Новости, 01.09.2025
В Финляндии прокомментировали отключение кабеля Estlink 1
Отключение Estlink 1 между Финляндией и Эстонией не указывает на повреждение кабеля, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на оператора линии - финскую... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T11:37:00+03:00
2025-09-01T11:37:00+03:00
в мире
финляндия
эстония
эспоо
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Отключение Estlink 1 между Финляндией и Эстонией не указывает на повреждение кабеля, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на оператора линии - финскую электросетевую компанию Fingrid. Подводный электрокабель Estlink 1 между Финляндией и Эстонией отключился от сети утром в понедельник, подача электроэнергии прекращена до конца дня. "Неисправность была обнаружена на подстанции в Эспоо (на юге Финляндии - ред.) и, следовательно, это не случай повреждения кабеля, например", - говорится в сообщении. По словам руководителя операционной деятельности Fingrid Микко Пииронена, на которого ссылается издание, причина неисправности расследуется, на данный момент нет указаний на "умысел" в отключении кабеля. Пииронен добавил, что перебои не будут заметны потребителям, но могут оказать влияние на рынок электроэнергии. Estlink 1 - кабель постоянного тока, проложенный между Эстонией и Финляндией. Длина кабеля составляет более 100 километров, из которых около 70 километров проложены под водой. Мощность электропередачи Estlink 1 составляет 350 МВт.
финляндия
эстония
эспоо
в мире, финляндия, эстония, эспоо
В мире, Финляндия, Эстония, Эспоо
В Финляндии прокомментировали отключение кабеля Estlink 1

Отключение Estlink 1 между Финляндией и Эстонией не указывает на повреждение

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Отключение Estlink 1 между Финляндией и Эстонией не указывает на повреждение кабеля, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на оператора линии - финскую электросетевую компанию Fingrid.
Подводный электрокабель Estlink 1 между Финляндией и Эстонией отключился от сети утром в понедельник, подача электроэнергии прекращена до конца дня.
"Неисправность была обнаружена на подстанции в Эспоо (на юге Финляндии - ред.) и, следовательно, это не случай повреждения кабеля, например", - говорится в сообщении.
По словам руководителя операционной деятельности Fingrid Микко Пииронена, на которого ссылается издание, причина неисправности расследуется, на данный момент нет указаний на "умысел" в отключении кабеля. Пииронен добавил, что перебои не будут заметны потребителям, но могут оказать влияние на рынок электроэнергии.
Estlink 1 - кабель постоянного тока, проложенный между Эстонией и Финляндией. Длина кабеля составляет более 100 километров, из которых около 70 километров проложены под водой. Мощность электропередачи Estlink 1 составляет 350 МВт.
