В Финляндии прокомментировали отключение кабеля Estlink 1

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Отключение Estlink 1 между Финляндией и Эстонией не указывает на повреждение кабеля, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на оператора линии - финскую электросетевую компанию Fingrid. Подводный электрокабель Estlink 1 между Финляндией и Эстонией отключился от сети утром в понедельник, подача электроэнергии прекращена до конца дня. "Неисправность была обнаружена на подстанции в Эспоо (на юге Финляндии - ред.) и, следовательно, это не случай повреждения кабеля, например", - говорится в сообщении. По словам руководителя операционной деятельности Fingrid Микко Пииронена, на которого ссылается издание, причина неисправности расследуется, на данный момент нет указаний на "умысел" в отключении кабеля. Пииронен добавил, что перебои не будут заметны потребителям, но могут оказать влияние на рынок электроэнергии. Estlink 1 - кабель постоянного тока, проложенный между Эстонией и Финляндией. Длина кабеля составляет более 100 километров, из которых около 70 километров проложены под водой. Мощность электропередачи Estlink 1 составляет 350 МВт.

в мире, финляндия, эстония, эспоо