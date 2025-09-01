В Финляндии прокомментировали отключение кабеля Estlink 1
Отключение Estlink 1 между Финляндией и Эстонией не указывает на повреждение
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Отключение Estlink 1 между Финляндией и Эстонией не указывает на повреждение кабеля, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на оператора линии - финскую электросетевую компанию Fingrid.
Подводный электрокабель Estlink 1 между Финляндией и Эстонией отключился от сети утром в понедельник, подача электроэнергии прекращена до конца дня.
"Неисправность была обнаружена на подстанции в Эспоо (на юге Финляндии - ред.) и, следовательно, это не случай повреждения кабеля, например", - говорится в сообщении.
По словам руководителя операционной деятельности Fingrid Микко Пииронена, на которого ссылается издание, причина неисправности расследуется, на данный момент нет указаний на "умысел" в отключении кабеля. Пииронен добавил, что перебои не будут заметны потребителям, но могут оказать влияние на рынок электроэнергии.
Estlink 1 - кабель постоянного тока, проложенный между Эстонией и Финляндией. Длина кабеля составляет более 100 километров, из которых около 70 километров проложены под водой. Мощность электропередачи Estlink 1 составляет 350 МВт.
