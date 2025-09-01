https://ria.ru/20250901/kabel-2038807655.html

Между Финляндией и Эстонией отключился подводный кабель

Подача электричества между Финляндией и Эстонией по подводному электрокабелю Estlink 1 прекратилась до конца дня, сообщает оператор Fingrid. РИА Новости, 01.09.2025

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Подача электричества между Финляндией и Эстонией по подводному электрокабелю Estlink 1 прекратилась до конца дня, сообщает оператор Fingrid. "В настоящее время неисправность расследуется", — сказано в заявлении. Estlink 1 — кабель постоянного тока длиной более 100 километров. Около 70 из них проложены под водой. Мощность электропередачи составляет 350 МВт.В конце декабря отключилась линия электропередачи EstLink 2, а вместе с ней четыре кабеля связи: три из них проложены между Финляндией и Эстонией, еще один связывает Финляндию с Германией.Полиция задержала танкер Eagle S по подозрению в повреждении кабеля. Тогда же финская таможня бездоказательно стала утверждать, что судно якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. В марте полиция сняла арест с танкера и разрешила судну и некоторым членам экипажа покинуть страну.При этом газета Washington Post писала со ссылкой на источники в разведке, что западные спецслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей.Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что финские власти не опровергли сообщения СМИ о том, что следствие не нашло следов причастности России к инциденту с кабелем EstLink 2.Заявления о причастности к этому Москвы нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти, подчеркивала представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, НАТО воспользовалась ситуацией для наращивания военного присутствия в Балтийском море.

