Яндекс Карты отображают сигналы светофоров в нескольких районах Москвы
Светофор . Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. "Яндекс Карты" и "Яндекс Навигатор" стали отображать сигналы автомобильных светофоров в нескольких районах Москвы, приложения получают информацию о сигналах светофоров от Центра организации дорожного движения столицы, сообщила пресс-служба сервиса.
"Яндекс Карты" и "Навигатор" стали первыми приложениями, в которых в реальном времени отображаются сигналы всех автомобильных светофоров внутри Садового кольца, а также сразу в нескольких районах Москвы. Приложения получают информацию о сигналах светофоров от ЦОДД (Центр организации дорожного движения) Москвы. Обновление поможет планировать поездки, а также сделает их более предсказуемыми и безопасными", - говорится в сообщении.
Сигналы светофоров будут отображаться, когда пользователь построит маршрут на автомобиле и начнет движение - сервисы покажут цвет ближайшего светофора по маршруту, а также подскажут, сколько времени осталось до смены сигнала, если у светофора есть таймер. Увидеть сигнал светофоров можно будет даже при заблокированном телефоне в режиме Live Activity и на Dynamic Island на устройствах Apple.
Приложение будет предупреждать пользователя звуком, если он будет слишком быстро приближаться к светофору с красным сигналом. Когда сигнал сменится на зеленый, прозвучит другой звук. Сервисы также будут учитывать время до смены сигнала при построении маршрута.
"Мы постоянно улучшаем опыт пользователей, соединяя городские данные с технологиями Яндекса. Так, по всей России работают живые метки транспорта, а в Москве можно оплатить парковку прямо в картах. Онлайн-светофоры - это еще один пример того, как оцифрованная инфраструктура даёт людям дополнительные возможности, и делает ежедневные маршруты предсказуемыми, и способствует безопасности дорожного движения", - прокомментировала руководитель сервиса "Яндекс Карты" Ирина Грачева, ее слова приводятся пресс-службой.
Сейчас в реальном времени отображаются сигналы светофоров внутри Садового кольца и в районах Савеловский, Аэропорт, Орехово-Борисово, Марьино и Царицыно. В будущем онлайн-светофоры станут активными по всей Москве и в других городах России. В ближайшее время пользователи смогут сообщать о неточностях в сигналах светофоров в Картах.