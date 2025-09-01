Рейтинг@Mail.ru
Гражданская жена Иванова попросила вернуть изъятые у семьи деньги - РИА Новости, 01.09.2025
16:49 01.09.2025
Гражданская жена Иванова попросила вернуть изъятые у семьи деньги
Гражданская жена Иванова попросила вернуть изъятые у семьи деньги
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Суд отказал гражданской жене экс-замминистра обороны Тимура Иванова Марии Китаевой в обжаловании приговора по делу о растрате при покупке паромов, в рамках которого при обыске в квартире ее матери были изъяты деньги семьи, рассказал РИА Новости адвокат Мурад Мусаев. "В ходе обыска дома у мамы Марии Китаевой изъяты деньги, принадлежащие ее родителям, к которым Иванов не имеет ни малейшего отношения. Буквально через неделю после приговора умирает ее отец, она вступает в наследство, то есть как наследник этих денег просит восстановить срок апелляционного обжалования, поскольку суд затрагивает ее права. Суд отказал, не нашел уважительных причин", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что защита заявила отвод коллегии судей Первого апелляционного суда, который в понедельник пересмотрит приговор по делу о растрате при покупке паромов. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. Кроме того, адвокат обратил внимание, что его апелляционная жалоба не дошла до суда по почте, пришли лишь дополнения к жалобе, но суд посчитал это незначительной причиной и постановил начать рассмотрение апелляционных жалоб других защитников. Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей, он был лишен госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и почетного звания "Заслуженный строитель России". Бывший глава "Оборонлогистики" Антон Филатов получил 12,5 года со штрафом на 25 миллионов рублей. Оба фигуранта вину не признали. Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей. Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Впоследствии лопнувший банк "Интеркоммерц" в лице Агентства по страхованию вкладов был признан потерпевшим, суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей. Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" на 216,5 миллиона - суд также удовлетворил полностью.
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Суд отказал гражданской жене экс-замминистра обороны Тимура Иванова Марии Китаевой в обжаловании приговора по делу о растрате при покупке паромов, в рамках которого при обыске в квартире ее матери были изъяты деньги семьи, рассказал РИА Новости адвокат Мурад Мусаев.
"В ходе обыска дома у мамы Марии Китаевой изъяты деньги, принадлежащие ее родителям, к которым Иванов не имеет ни малейшего отношения. Буквально через неделю после приговора умирает ее отец, она вступает в наследство, то есть как наследник этих денег просит восстановить срок апелляционного обжалования, поскольку суд затрагивает ее права. Суд отказал, не нашел уважительных причин", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что защита заявила отвод коллегии судей Первого апелляционного суда, который в понедельник пересмотрит приговор по делу о растрате при покупке паромов. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.
Кроме того, адвокат обратил внимание, что его апелляционная жалоба не дошла до суда по почте, пришли лишь дополнения к жалобе, но суд посчитал это незначительной причиной и постановил начать рассмотрение апелляционных жалоб других защитников. Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей, он был лишен госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и почетного звания "Заслуженный строитель России". Бывший глава "Оборонлогистики" Антон Филатов получил 12,5 года со штрафом на 25 миллионов рублей. Оба фигуранта вину не признали.
Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.
Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты.
Впоследствии лопнувший банк "Интеркоммерц" в лице Агентства по страхованию вкладов был признан потерпевшим, суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей. Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" на 216,5 миллиона - суд также удовлетворил полностью.
