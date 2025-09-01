Рейтинг@Mail.ru
Защита Иванова заявила отвод суду апелляционной инстанции - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 01.09.2025 (обновлено: 17:01 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/ivanov-2038889088.html
Защита Иванова заявила отвод суду апелляционной инстанции
Защита Иванова заявила отвод суду апелляционной инстанции - РИА Новости, 01.09.2025
Защита Иванова заявила отвод суду апелляционной инстанции
Защита экс-замминистра обороны Иванова заявила отвод коллегии судей Первого апелляционного суда, рассказал РИА Новости адвокат Мурад Мусаев. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T16:13:00+03:00
2025-09-01T17:01:00+03:00
оборонстрой
следственный комитет россии (ск рф)
агентство по страхованию вкладов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026576369_0:269:2049:1421_1920x0_80_0_0_d1603b9ff29bc24e21ce54f06106494f.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Защита экс-замминистра обороны Иванова заявила отвод коллегии судей Первого апелляционного суда, рассказал РИА Новости адвокат Мурад Мусаев.Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты.Впоследствии лопнувший банк "Интеркоммерц" в лице Агентства по страхованию вкладов был признан потерпевшим, суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей. Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" на 216,5 миллиона - суд также удовлетворил полностью.
https://ria.ru/20250901/ivanov-2038898535.html
https://ria.ru/20250823/sk-2037106387.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026576369_0:77:2049:1613_1920x0_80_0_0_404ba7e4dc8c52b0a37c68217bc5d7e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оборонстрой, следственный комитет россии (ск рф), агентство по страхованию вкладов, общество
ОборонСтрой, Следственный комитет России (СК РФ), Агентство по страхованию вкладов, Общество
Защита Иванова заявила отвод суду апелляционной инстанции

Защита экс-замминистра Иванова заявила отвод суду апелляционной инстанции

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Тимур Иванов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Защита экс-замминистра обороны Иванова заявила отвод коллегии судей Первого апелляционного суда, рассказал РИА Новости адвокат Мурад Мусаев.
Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.
Мария Китаева - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Гражданская жена Иванова попросила вернуть изъятые у семьи деньги
16:49
Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты.
Впоследствии лопнувший банк "Интеркоммерц" в лице Агентства по страхованию вкладов был признан потерпевшим, суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей. Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" на 216,5 миллиона - суд также удовлетворил полностью.
Бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в виде земельного участка и дома, на заседании в 235 гарнизонном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Экс-кадровика Минобороны Кузнецова ограничили в сроках ознакомления с делом
23 августа, 03:16
 
ОборонСтройСледственный комитет России (СК РФ)Агентство по страхованию вкладовОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала