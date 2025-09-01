https://ria.ru/20250901/ivanov-2038889088.html
Защита Иванова заявила отвод суду апелляционной инстанции
Защита Иванова заявила отвод суду апелляционной инстанции - РИА Новости, 01.09.2025
Защита Иванова заявила отвод суду апелляционной инстанции
Защита экс-замминистра обороны Иванова заявила отвод коллегии судей Первого апелляционного суда, рассказал РИА Новости адвокат Мурад Мусаев. РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Защита экс-замминистра обороны Иванова заявила отвод коллегии судей Первого апелляционного суда, рассказал РИА Новости адвокат Мурад Мусаев.Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты.Впоследствии лопнувший банк "Интеркоммерц" в лице Агентства по страхованию вкладов был признан потерпевшим, суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей. Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" на 216,5 миллиона - суд также удовлетворил полностью.
