Иран, Россия и Китай призвали ООН не допустить санкции против Ирана
Иран, Россия и Китай призвали ООН не допустить санкции против Ирана - РИА Новости, 01.09.2025
Иран, Россия и Китай призвали ООН не допустить санкции против Ирана
Главы МИД Ирана, России и Китая Аббас Аракчи, Сергей Лавров и Ван И направили письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу с призывом к Совету...
2025-09-01T17:59:00+03:00
2025-09-01T17:59:00+03:00
2025-09-01T17:59:00+03:00
ТЕГЕРАН, 1 сен - РИА Новости. Главы МИД Ирана, России и Китая Аббас Аракчи, Сергей Лавров и Ван И направили письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу с призывом к Совету безопасности организации не допустить восстановления странами "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) санкций против Ирана. На прошлой неделе главы МИД стран "евротройки" в совместном заявлении сообщили, что уведомили СБ ООН о запуске механизма восстановления санкций против Ирана в течение 30 дней (так называемый "снэпбек"). "Мы настоятельно призываем членов Совбеза ООН отклонить инициативу Франции, Германии и Великобритании, связанную с активацией механизма восстановления санкций, и подтвердить свою приверженность принципам международного права и многосторонней дипломатии", - приводит текст письма трех министров официальный аккаунт главы иранского МИД в соцсети Х. Министры в письме также призвали "евротройку" отказаться от деструктивного подхода по отношению к иранской стороне. Во второй половине августа постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что потенциальные попытки Франции, Великобритании и Германии восстановить экономические санкции против Ирана через механизм "снэпбек", предусмотренный резолюцией СБ ООН 2231, будут противоречить международному праву, поскольку они сами не выполняют его требований. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Исламская Республика Иран заявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Иран, Россия и Китай призвали ООН не допустить санкции против Ирана
