Путин заявил о росте взаимной торговли России и Ирана
Путин заявил о росте взаимной торговли России и Ирана - РИА Новости, 01.09.2025
Путин заявил о росте взаимной торговли России и Ирана
01.09.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Объем взаимной торговли РФ и Ирана растет, в первом полугодии 2025 года товарооборот прибавил 11,4%, заявил президент РФ Владимир Путин. "Взаимный товарооборот уверенно растёт. По итогам 2024 года он вырос на 13%, а в первом полугодии текущего года прибавил ещё 11,4%", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Ирана.
Путин заявил о росте взаимной торговли России и Ирана
