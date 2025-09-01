https://ria.ru/20250901/iran-2038901510.html

Путин заявил о росте взаимной торговли России и Ирана

Объем взаимной торговли РФ и Ирана растет, в первом полугодии 2025 года товарооборот прибавил 11,4%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2025

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Объем взаимной торговли РФ и Ирана растет, в первом полугодии 2025 года товарооборот прибавил 11,4%, заявил президент РФ Владимир Путин. "Взаимный товарооборот уверенно растёт. По итогам 2024 года он вырос на 13%, а в первом полугодии текущего года прибавил ещё 11,4%", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Ирана.

2025

