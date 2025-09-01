https://ria.ru/20250901/iran-2038836493.html
Иран разрешил МАГАТЭ проконтролировать замену топлива на АЭС "Бушер"
Иран разрешил МАГАТЭ проконтролировать замену топлива на АЭС "Бушер" - РИА Новости, 01.09.2025
Иран разрешил МАГАТЭ проконтролировать замену топлива на АЭС "Бушер"
Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана дал разрешение двум инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проконтролировать... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T13:08:00+03:00
2025-09-01T13:08:00+03:00
2025-09-01T13:09:00+03:00
в мире
иран
магатэ
бушерская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150792/50/1507925094_0:47:2784:1613_1920x0_80_0_0_224bd5350195cc82dafd8daa090baee4.jpg
ТЕГЕРАН, 1 сен - РИА Новости. Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана дал разрешение двум инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проконтролировать замену топлива на АЭС "Бушер", заявил вице-президент и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами. "Вопрос контроля МАГАТЭ за процессом замены топлива на АЭС "Бушер" стоял на повестке дня, и этот контроль был осуществлен с разрешения секретариата ВСНБ. Два инспектора приехали, проконтролировали этот процесс и уехали", - приводит слова Эслами агентство IRNA.
https://ria.ru/20250825/putin-2037457066.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150792/50/1507925094_186:0:2661:1856_1920x0_80_0_0_e165e26815ca52308fa9b6b9ce8550ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, магатэ, бушерская аэс
В мире, Иран, МАГАТЭ, Бушерская АЭС
Иран разрешил МАГАТЭ проконтролировать замену топлива на АЭС "Бушер"
ВСНБ Ирана разрешил 2 инспекторам МАГАТЭ проверить замену топлива на АЭС "Бушер"