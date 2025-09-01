Рейтинг@Mail.ru
Иран разрешил МАГАТЭ проконтролировать замену топлива на АЭС "Бушер"
13:08 01.09.2025
Иран разрешил МАГАТЭ проконтролировать замену топлива на АЭС "Бушер"
Иран разрешил МАГАТЭ проконтролировать замену топлива на АЭС "Бушер"
ТЕГЕРАН, 1 сен - РИА Новости. Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана дал разрешение двум инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проконтролировать замену топлива на АЭС "Бушер", заявил вице-президент и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами. "Вопрос контроля МАГАТЭ за процессом замены топлива на АЭС "Бушер" стоял на повестке дня, и этот контроль был осуществлен с разрешения секретариата ВСНБ. Два инспектора приехали, проконтролировали этот процесс и уехали", - приводит слова Эслами агентство IRNA.
ТЕГЕРАН, 1 сен - РИА Новости. Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана дал разрешение двум инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проконтролировать замену топлива на АЭС "Бушер", заявил вице-президент и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
"Вопрос контроля МАГАТЭ за процессом замены топлива на АЭС "Бушер" стоял на повестке дня, и этот контроль был осуществлен с разрешения секретариата ВСНБ. Два инспектора приехали, проконтролировали этот процесс и уехали", - приводит слова Эслами агентство IRNA.
